Завтра пройдёт очередное заседание по делу правдоруба Матвеева

Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» адвокат бывшего военного Ольга Грянченко, сейчас разбирательство находится на этапе судебного следствия. После него начнутся прения. Однако когда это случится, собеседница прогнозировать не может. Защитник также отметила резкое ухудшение самочувствия Игоря Матвеева, который сейчас находится в следственном изоляторе. Перед каждым заседанием медики измеряют его артериальное давление, после чего либо пускают экс-майора в суд, либо оставляют в СИЗО, и заседание переносится. «Никаких прогнозов врачи не дают», – уточнила адвокат.