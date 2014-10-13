Завтра пройдёт очередное заседание по делу правдоруба Матвеева

Posted 13 октября 2014, 04:45
Published 13 октября 2014, 04:45
Modified 14 декабря 2023, 16:05
Updated 14 декабря 2023, 16:05
Завтра, 14 октября, во владивостокском гарнизонном суде состоится очередное слушание по делу экс-майора Игоря Матвеева. Мужчина, которого в СМИ окрестили «правдорубом», предстанет перед судом в том случае, если ему позволит здоровье. На последнее заседание, которое должно было пройти в минувшую пятницу, подсудимого не пустили врачи. У Матвеева сильно поднялось давление, поэтому слушание пришлось перенести.
Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» адвокат бывшего военного Ольга Грянченко, сейчас разбирательство находится на этапе судебного следствия. После него начнутся прения. Однако когда это случится, собеседница прогнозировать не может. Защитник также отметила резкое ухудшение самочувствия Игоря Матвеева, который сейчас находится в следственном изоляторе. Перед каждым заседанием медики измеряют его артериальное давление, после чего либо пускают экс-майора в суд, либо оставляют в СИЗО, и заседание переносится. «Никаких прогнозов врачи не дают», – уточнила адвокат.
Игорь Матвеев лишился своей должности и звания и стал фигурантом нескольких уголовных дел после того, как выложил в Интернет скандальный ролик. Тогда майор рассказал в своём обращении о нарушениях в воинской части. Он поделился историей о том, что солдат-срочников кормят собачьими консервами.
РИА «Восток-Медиа» сообщало, что, по мнению Матвеева, судья и гособвинитель находятся в сговоре, их действия ведут к предрешённому результату судебных процессов. В свою очередь обвинение считает, что подсудимый специально затягивает следствие.