Владивостокские школьники узнают, откуда берутся деньги

Во Владивостоке стартовала акция «налогового ликбеза». Она продлится до конца октября. В десяти школах проходят открытые уроки, на которых специалисты рассказывают детям о том, что такое налоги, кто и в каком размере их платит и на что они идут. Школьники узнают о принципах налогообложения, основах налоговой системы современных государств, общих принципах российской налоговой системы. Первый урок налоговой грамотности состоялся накануне в школе № 46.