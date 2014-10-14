Владивостокские школьники узнают, откуда берутся деньги

Posted 14 октября 2014, 02:58
Published 14 октября 2014, 02:58
Modified 17 сентября 2022, 11:26
Updated 17 сентября 2022, 11:26
Во Владивостоке стартовала акция «налогового ликбеза». Она продлится до конца октября. В десяти школах проходят открытые уроки, на которых специалисты рассказывают детям о том, что такое налоги, кто и в каком размере их платит и на что они идут. Школьники узнают о принципах налогообложения, основах налоговой системы современных государств, общих принципах российской налоговой системы. Первый урок налоговой грамотности состоялся накануне в школе № 46.
Акция организована управлением Федеральной налоговой службы по Приморскому краю совместно с управлением по работе с муниципальными учреждениями образования администрации г. Владивостока и Приморским региональным штабом Общероссийского народного фронта.
Куратор проекта, начальник отдела УФНС по Приморскому краю Ирина Табакова считает, что новые знания помогут старшеклассникам понять, как работают государство, экономика и откуда берутся деньги на социальную сферу.
В рамках открытых уроков в школах пройдут лекции и деловые игры по данной теме.