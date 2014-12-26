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Posted 26 декабря 2014, 08:33

Published 26 декабря 2014, 08:33

Modified 17 сентября 2022, 11:00

Updated 17 сентября 2022, 11:00

Директора 18 управляющих компаний Приморья сдали экзамен

26 декабря 2014, 08:33
Теперь их организации могут спокойно работать дальше

Сегодня в столице Приморья прошёл первый экзамен для руководителей управляющих компаний из разных районов края. Этот квалификационный экзамен является необходимым условием получения лицензии компанией. Без неё с 1 мая ни одна управляйка не сможет продолжать работу. Помимо экзамена директоров в список требований к лицензируемой компании входит регистрация на территории РФ, отсутствие судимости руководства за экономические преступления, доступность информации о деятельности компании.

Из 19 соискателей лицензии квалификационный аттестат сегодня получили 18 руководителей.

Руководитель региональной государственной жилищной инспекции Сергей Мандрыко сообщил, что с 1 мая в отношении организаций, которые получат право управлять домами, будет осуществляться лицензионный контроль. Сейчас осуществляется только жилищный надзор: он направлен на контроль работы коммунальных служб. Новый вид контроля учтёт и услугу по управлению домами. Один из пунктов, которые должна выполнять управляющая компания, – раскрывать информацию перед собственниками жилья по каждому дому.

Всего в Приморье работают около 300 управляющих компаний, но сотрудники государственной жилищной инспекции предполагают, что не все они захотят выполнять новые требования: кому-то придётся уйти с рынка.

Руководители компаний, сдавшие экзамен, свидетельствуют, что процедура лицензирования несложная, и ключ к успеху лежит в подготовке. Например, директор Артёмовской управляющей компании Андрей Ким набрал максимальный результат – 100 балов, сдав экзамен одним из первых.

«Сам процесс подготовки занимал много времени. Но я считаю, что полезно обновить знания, полученные в студенческие годы. Руководителю полезно держать себя в тонусе», – поделился Андрей Ким.

По словам члена лицензионной комиссии, замдиректора департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморья Елены Пархоменко, порядок проведения квалификационного экзамена и перечень вопросов определены Министерством строительства РФ. За два часа экзаменующиеся должны ответить на 100 вопросов в области жилищного и трудового законодательства, норм СанПиН. Тем, кто не набрал минимальный проходной балл 86, законодательство позволяет пересдать экзамен.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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