Директора 18 управляющих компаний Приморья сдали экзамен

Сегодня в столице Приморья прошёл первый экзамен для руководителей управляющих компаний из разных районов края. Этот квалификационный экзамен является необходимым условием получения лицензии компанией. Без неё с 1 мая ни одна управляйка не сможет продолжать работу. Помимо экзамена директоров в список требований к лицензируемой компании входит регистрация на территории РФ, отсутствие судимости руководства за экономические преступления, доступность информации о деятельности компании.