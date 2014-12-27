В Приморье региональный маткапитал обещают увеличить до 150 тысяч

Posted 27 декабря 2014, 08:10
Published 27 декабря 2014, 08:10
Modified 17 сентября 2022, 11:00
Updated 17 сентября 2022, 11:00
В приморском департаменте труда и социального развития заверили, что выплата единовременного демографического пособия семьям после рождения третьего ребёнка продолжится и в 2015 году. Планируется, что её размер возрастёт до 150 тысяч.
За два года на выплату регионального материнского капитала в Приморье направили 50 миллионов рублей. Почти 1,5 тысячи многодетных семей Приморья стали обладателями соответствующих сертификатов.
Региональный материнский капитал был введён в Приморье в 2013 году по инициативе главы региона Владимира Миклушевского. Семьи, в которых родился третий ребёнок, получили сертификаты на 100 тысяч рублей. В 2014-м размер выплаты был увеличен до 125 тысяч рублей.
«В этом году мы существенно упростили порядок предоставления регкапитала. Теперь его могут оформить семьи, имеющие как постоянную, так и временную прописку на территории края. Также не требуется регистрация по месту жительства всех детей. Достаточно, чтобы родитель документально подтвердил совместную регистрацию с малышом, с рождением которого семья получила право на выплату», - рассказали в департаменте.
Также расширились возможности использования регионального материнского капитала. Теперь средства можно направить на все виды ремонта жилья, строительство, приобретение и реконструкцию жилых помещений, расчёты по кредитам, в том числе ипотечным. Этим правом воспользовались 263 семьи.
Кроме того, теперь средства демографической выплаты можно направлять на оплату проезда к месту лечения и обратно ребёнка и одного из родителей, расходовать на лекарства и изделия медицинского назначения, а также на лечение родителей. На медицинские услуги средства материнского капитала направили 12 многодетных семей.
Третье возможное направление средств региональной выплаты – это образование детей в государственных, муниципальных или частных образовательных организациях, находящихся на территории Российской Федерации. На эти цели средства сертификата использовали 50 семей Приморья.