В Приморье региональный маткапитал обещают увеличить до 150 тысяч

«В этом году мы существенно упростили порядок предоставления регкапитала. Теперь его могут оформить семьи, имеющие как постоянную, так и временную прописку на территории края. Также не требуется регистрация по месту жительства всех детей. Достаточно, чтобы родитель документально подтвердил совместную регистрацию с малышом, с рождением которого семья получила право на выплату», - рассказали в департаменте.