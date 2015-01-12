vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 января 2015, 05:09

Published 12 января 2015, 05:09

Modified 17 сентября 2022, 11:00

Updated 17 сентября 2022, 11:00

В Хабаровске открыли новый храм в честь Георгия Победоносца

12 января 2015, 05:09
Освятить его приехал митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий

На территории отряда специального назначения «Тайфун» в Хабаровске появился свой храм. Строить его начали в 2010 году, после молебна, который провёл тогда архиепископ Хабаровский и Приамурский Марк. Для того, чтобы освятить новый храм, который нарекли в честь Георгия Победоносца, прибыл митрополит Игнатий.

В церковном 2-часовом богослужении по поводу открытия религиозной постройки приняли участие его настоятель отец Сергий, представители хабаровской администрации, командующий войсками регионального командования генерал-лейтенант Сергей Гончар, представители силовых структур, офицеры управления, военнослужащие отряда «Тайфун», ветераны внутренних войск и простые прихожане.

По информации пресс-службы Восточного регионального командования внутренних войск МВД России, после завершения молебна состоялось награждение людей, принимавших самое непосредственное участие в строительстве храма и оформлении его внутреннего убранства. Также новоосвещенному храму от лица Хабаровской епархии подарили икону «Святого Георгия Победоносца».

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Культура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика