В Хабаровске открыли новый храм в честь Георгия Победоносца

На территории отряда специального назначения «Тайфун» в Хабаровске появился свой храм. Строить его начали в 2010 году, после молебна, который провёл тогда архиепископ Хабаровский и Приамурский Марк. Для того, чтобы освятить новый храм, который нарекли в честь Георгия Победоносца, прибыл митрополит Игнатий.