В Хабаровске открыли новый храм в честь Георгия Победоносца

Posted 12 января 2015, 05:09
Published 12 января 2015, 05:09
Modified 17 сентября 2022, 11:00
Updated 17 сентября 2022, 11:00
На территории отряда специального назначения «Тайфун» в Хабаровске появился свой храм. Строить его начали в 2010 году, после молебна, который провёл тогда архиепископ Хабаровский и Приамурский Марк. Для того, чтобы освятить новый храм, который нарекли в честь Георгия Победоносца, прибыл митрополит Игнатий.
В церковном 2-часовом богослужении по поводу открытия религиозной постройки приняли участие его настоятель отец Сергий, представители хабаровской администрации, командующий войсками регионального командования генерал-лейтенант Сергей Гончар, представители силовых структур, офицеры управления, военнослужащие отряда «Тайфун», ветераны внутренних войск и простые прихожане.
По информации пресс-службы Восточного регионального командования внутренних войск МВД России, после завершения молебна состоялось награждение людей, принимавших самое непосредственное участие в строительстве храма и оформлении его внутреннего убранства. Также новоосвещенному храму от лица Хабаровской епархии подарили икону «Святого Георгия Победоносца».