В Приморье директоров управляющих компаний зовут на экзамен

В Приморском крае 82 руководителя управляющих компаний подали заявления о готовности пройти квалификационный экзамен. Это – обязательное, но не единственное требование к тем, кто намерен продолжать работу с официальной лицензией. За работу без лицензии с 1 мая компаниям грозит штраф в полмиллиона рублей.