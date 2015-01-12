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Posted 12 января 2015, 07:20

Published 12 января 2015, 07:20

Modified 14 декабря 2023, 16:03

Updated 14 декабря 2023, 16:03

В Приморье директоров управляющих компаний зовут на экзамен

12 января 2015, 07:20
Желающие получить лицензию должны до 1 марта подать заявки

В Приморском крае 82 руководителя управляющих компаний подали заявления о готовности пройти квалификационный экзамен. Это – обязательное, но не единственное требование к тем, кто намерен продолжать работу с официальной лицензией. За работу без лицензии с 1 мая компаниям грозит штраф в полмиллиона рублей.

РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что в конце 2014 года первые 18 директоров приморских управляющих компаний уже сдали экзамен. Он состоит из 100 вопросов по жилищному и трудовому законодательствам, а также нормам СанПиН. Тем, кто не набрал минимальный проходной балл 86, законодательство позволяет пересдачу.

По словам председателя краевой лицензионной комиссии, директора департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморья Виктора Кулинского, в этом году ещё 20 руководителей будут сдавать экзамен 15 января. Их компании уже прошли проверку на отсутствие дисквалификации.

Всего в Приморье работают около 300 управляющих компаний. Виктор Кулинский напомнил, что заявление о сдаче экзамена необходимо подать до 1 марта, чтобы успеть пройти все остальные этапы получения лицензии. С 1 мая вести предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами без лицензии будет запрещено.

Государственная жилищная инспекция взаимодействует с Общественной палатой Приморья и Общественным экспертным советом по качеству услуг ЖКХ. Лицензирование позволит посчитать всех участников рынка и решить проблему двойных квитанций. К лицензии будет прилагаться список домов, которыми управляет компания. Он в свободном доступе будет размещён на сайте каждой компании.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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