В Приморье директоров управляющих компаний зовут на экзамен

Posted 12 января 2015, 07:20
Published 12 января 2015, 07:20
Modified 14 декабря 2023, 16:03
Updated 14 декабря 2023, 16:03
В Приморском крае 82 руководителя управляющих компаний подали заявления о готовности пройти квалификационный экзамен. Это – обязательное, но не единственное требование к тем, кто намерен продолжать работу с официальной лицензией. За работу без лицензии с 1 мая компаниям грозит штраф в полмиллиона рублей.
РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что в конце 2014 года первые 18 директоров приморских управляющих компаний уже сдали экзамен. Он состоит из 100 вопросов по жилищному и трудовому законодательствам, а также нормам СанПиН. Тем, кто не набрал минимальный проходной балл 86, законодательство позволяет пересдачу.
По словам председателя краевой лицензионной комиссии, директора департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморья Виктора Кулинского, в этом году ещё 20 руководителей будут сдавать экзамен 15 января. Их компании уже прошли проверку на отсутствие дисквалификации.
Всего в Приморье работают около 300 управляющих компаний. Виктор Кулинский напомнил, что заявление о сдаче экзамена необходимо подать до 1 марта, чтобы успеть пройти все остальные этапы получения лицензии. С 1 мая вести предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами без лицензии будет запрещено.
Государственная жилищная инспекция взаимодействует с Общественной палатой Приморья и Общественным экспертным советом по качеству услуг ЖКХ. Лицензирование позволит посчитать всех участников рынка и решить проблему двойных квитанций. К лицензии будет прилагаться список домов, которыми управляет компания. Он в свободном доступе будет размещён на сайте каждой компании.