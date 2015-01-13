Председатель Закдумы Хабаровского края поздравил журналистов

Благодаря мастерскому владению пером и профессиональной пытливости вы с гордостью рассказываете о позитивных изменениях в жизни нашего края, о земляках, которые добросовестно трудятся, добиваются успехов, совершают героические поступки. Поднимая на страницах печатных изданий важнейшие вопросы, которые волнуют жителей региона, ускоряете решение многих злободневных проблем, пытаетесь найти выход из сложной ситуации для тех, кто нуждается в помощи, заставляете мыслить и рассуждать.