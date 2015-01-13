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Posted 13 января 2015, 01:00

Published 13 января 2015, 01:00

Modified 17 сентября 2022, 11:00

Updated 17 сентября 2022, 11:00

Председатель Закдумы Хабаровского края поздравил журналистов

13 января 2015, 01:00
13 января в России отмечают День печати

Председатель Законодательной думы Хабаровского края Виктор Чудов от имени депутатов поздравил журналистов региона с профессиональным праздником — Днём российской печати. Он отмечается сегодня, 13 января.

«Значение вашей работы трудно переоценить. Вы — те, кто держит руку на пульсе эпохи и формирует общественное мнение. Первыми узнавая новости, вы помогаете людям быть в курсе событий, получать оперативную и достоверную информацию, — отметил чиновник в своём обращении к журналистам.

Благодаря мастерскому владению пером и профессиональной пытливости вы с гордостью рассказываете о позитивных изменениях в жизни нашего края, о земляках, которые добросовестно трудятся, добиваются успехов, совершают героические поступки. Поднимая на страницах печатных изданий важнейшие вопросы, которые волнуют жителей региона, ускоряете решение многих злободневных проблем, пытаетесь найти выход из сложной ситуации для тех, кто нуждается в помощи, заставляете мыслить и рассуждать.

Искренне признателен вам за сотрудничество с депутатским корпусом края. Уверен, взаимоотношения между органами власти и средствами массовой информации и в дальнейшем будут носить конструктивный характер, способствовать политической стабильности и более успешному развитию родного Хабаровского края! От всей души желаю вам неиссякаемого вдохновения, новых творческих успехов и профессионального роста!» — обратился Виктор Чудов.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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