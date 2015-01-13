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Posted 13 января 2015, 05:37

Published 13 января 2015, 05:37

Modified 17 сентября 2022, 10:59

Updated 17 сентября 2022, 10:59

Житель Приморья выиграл всероссийский конкурс от "Ростелеком"

13 января 2015, 05:37
Семья Сокульских из посёлка Ярославского получила телевизор

Семья Сокульских из посёлка городского типа Ярославского Хорольского района Приморья стала победителем всероссийского конкурса от «Ростелеком» и канала Motors TV, который проводился среди пользователей услуги «Интерактивное телевидение». Участникам предлагалось ответить на четыре вопроса, один из которых был открытым. Ответ на него и стал решающим в определении победителя.

Конкурс в виде опроса проходил с 30 октября по 6 ноября. Согласно условиям, 10 участников с наибольшим количеством баллов и оригинальными ответами на открытый вопрос получили подарки, а победитель стал обладателем телевизора.

Приморец Дмитрий Сокульский, занявший первое место, поделился, что его семья смотрит интерактивное телевидение уже больше года. «Постоянно слежу за новостями и обратил внимание на сообщение о конкурсе, решил принять участие. Мы даже не предполагали, что окажемся среди призёров. А оказалось, что стали победителями и выиграли главный приз. Особенно приятно было узнать о победе в преддверии Нового года», - рассказал победитель.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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