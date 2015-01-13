Житель Приморья выиграл всероссийский конкурс от "Ростелеком"

Приморец Дмитрий Сокульский, занявший первое место, поделился, что его семья смотрит интерактивное телевидение уже больше года. «Постоянно слежу за новостями и обратил внимание на сообщение о конкурсе, решил принять участие. Мы даже не предполагали, что окажемся среди призёров. А оказалось, что стали победителями и выиграли главный приз. Особенно приятно было узнать о победе в преддверии Нового года», - рассказал победитель.