Камчатцу, пригрозившему собственной матери ножом, светит тюрьма

Начальник полиции ОМВД России по Елизовскому району подполковник полиции Алексей Вандышев объяснил, что угрозы убийством в действительности часто заканчиваются трагедией. Человек, взявший в руки нож или ружье, рано или поздно исполняет свои намерения. В основном жертвами подобных преступлений становятся родные и близкие преступников, иногда их соседи или знакомые. Алексей Вандышев убедительно рекомендовал жертвам семейного насилия, истязания и каких-либо угроз немедленно обращаться с заявлением в полицию.