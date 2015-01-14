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Posted 14 января 2015, 06:53

Published 14 января 2015, 06:53

Modified 17 сентября 2022, 10:59

Updated 17 сентября 2022, 10:59

Камчатцу, пригрозившему собственной матери ножом, светит тюрьма

14 января 2015, 06:53
За обещание убить можно сесть на два года

В Елизовском районе Камчатки полицейским пришлось разбираться с непростой семейной ситуацией. Участковый полицейский узнал от жителей подведомственной территории, что некий 37-летний горожанин, проживающий со своей матерью, угрожает ей убийством.

В ходе доверительной беседы с полицейским 64-летняя пенсионерка призналась, что в самом деле подвыпивший сын угрожал ей – и не только на словах, но показывая нож. Пенсионерка побоялась обращаться в полицию, а непутёвый сын тем временем продолжал праздничные возлияния.

Участковый установил местонахождение сына запуганной старушки. Пьяницу привлекли к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения, суд наложил на него недельный арест. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Наказание по этой статье может доходить до двух лет лишения свободы.

Начальник полиции ОМВД России по Елизовскому району подполковник полиции Алексей Вандышев объяснил, что угрозы убийством в действительности часто заканчиваются трагедией. Человек, взявший в руки нож или ружье, рано или поздно исполняет свои намерения. В основном жертвами подобных преступлений становятся родные и близкие преступников, иногда их соседи или знакомые. Алексей Вандышев убедительно рекомендовал жертвам семейного насилия, истязания и каких-либо угроз немедленно обращаться с заявлением в полицию.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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