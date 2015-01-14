Жители Приморья оказались самыми большими любителями селфи в регионе

Posted 14 января 2015, 07:51
Published 14 января 2015, 07:51
Modified 17 сентября 2022, 10:59
Updated 17 сентября 2022, 10:59
С 31 декабря на 1 января жители Приморья загрузили в Сеть 14,6 миллиона новогодних селфи и стали самыми фотогеничными на Дальнем Востоке и в Сибири. Такую статистику привело ОАО «Мобильные ТелеСистемы», подсчитав, сколько мобильного трафика за сутки использовали жители края.
Сразу после приморцев по количеству новогодних фото идут жители Иркутской области, однако Приморье опережает своего ближайшего конкурента почти на 5 миллионов фото. Причём пик активности интернет-пользователей пришёлся на несколько часов перед боем курантов. Жители края входят в тройку лидеров и по количеству звонков. Так, с полудня 31 декабря и до полудня 1 января абоненты сделали 11,9 миллиона вызовов. Приморье обогнали соседи из Хабаровского края, а первое место и звание самого разговорчивого заслужил Забайкальский край.
Всего дальневосточники и сибиряки выложили примерно 65 миллионов селфи, они загрузили и передали такой объём мобильного интернет-трафика, который эквивалентен видео продолжительностью в 45 лет. За сутки жители Дальнего Востока и Восточной Сибири позвонили 83 миллиона раз, что на четверть больше, чем в обычные дни. Пик звонков пришёлся на первый час нового года. Немного, но долго поздравляли друзей, коллег и родственников жители Сахалина, Камчатки и Магадана. Всего в первый час нового года было отправлено наибольшее количество смс с поздравлениями, а всего за сутки абоненты мобильного оператора двух регионов отправили 20 миллионов сообщений.