Жители Приморья оказались самыми большими любителями селфи в регионе

Всего дальневосточники и сибиряки выложили примерно 65 миллионов селфи, они загрузили и передали такой объём мобильного интернет-трафика, который эквивалентен видео продолжительностью в 45 лет. За сутки жители Дальнего Востока и Восточной Сибири позвонили 83 миллиона раз, что на четверть больше, чем в обычные дни. Пик звонков пришёлся на первый час нового года. Немного, но долго поздравляли друзей, коллег и родственников жители Сахалина, Камчатки и Магадана. Всего в первый час нового года было отправлено наибольшее количество смс с поздравлениями, а всего за сутки абоненты мобильного оператора двух регионов отправили 20 миллионов сообщений.