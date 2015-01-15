Роман Копин обсудит партнёрство в Арктике

Posted 15 января 2015, 01:41
Published 15 января 2015, 01:41
Modified 17 сентября 2022, 10:59
Updated 17 сентября 2022, 10:59
Глава Чукотского автономного округа Роман Копин примет участие в обсуждении темы "Партнёрство в Арктике: В поисках новой модели межгосударственного сотрудничества в эпоху глобальной нестабильности". Дискуссия пройдёт сегодня, 15 января, в рамках Гайдаровского форума, который начался днём ранее в Москве. К обсуждению предложено 5 вопросов — о новых приоритетах государственной политики в освоении Арктики, об обеспечении экологической безопасности и перспективах освоения минерально-сырьевой базы региона, о поиске гармонии индустриального освоения и сохранения арктической цивилизации.
Как сообщает пресс-служба правительства Чукотки, шестая научно-практическая конференция посвящена теме "Россия и мир: Новый вектор". Форум продлится до 16 января. За это время состоятся десятки мероприятий — пленарных сессий, экспертных круглых столов, панельных дискуссий. Гайдаровский форум проводится в России с 2010 года в память о выдающемся учёном-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. Для гостей из-за рубежа конференция является важным источником информации о главных тенденциях социально-экономического и политического развития России, состоянии её бизнес-среды. Для отечественных экспертов участие в форуме позволяет определить перспективы дальнейшего экономического роста и интеграции России в мировую экономику.