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Posted 15 января 2015, 01:41

Published 15 января 2015, 01:41

Modified 17 сентября 2022, 10:59

Updated 17 сентября 2022, 10:59

Роман Копин обсудит партнёрство в Арктике

15 января 2015, 01:41
Губернатор Чукотки принимает участие в Гайдаровском форуме

Глава Чукотского автономного округа Роман Копин примет участие в обсуждении темы "Партнёрство в Арктике: В поисках новой модели межгосударственного сотрудничества в эпоху глобальной нестабильности". Дискуссия пройдёт сегодня, 15 января, в рамках Гайдаровского форума, который начался днём ранее в Москве. К обсуждению предложено 5 вопросов — о новых приоритетах государственной политики в освоении Арктики, об обеспечении экологической безопасности и перспективах освоения минерально-сырьевой базы региона, о поиске гармонии индустриального освоения и сохранения арктической цивилизации.

Как сообщает пресс-служба правительства Чукотки, шестая научно-практическая конференция посвящена теме "Россия и мир: Новый вектор". Форум продлится до 16 января. За это время состоятся десятки мероприятий — пленарных сессий, экспертных круглых столов, панельных дискуссий. Гайдаровский форум проводится в России с 2010 года в память о выдающемся учёном-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. Для гостей из-за рубежа конференция является важным источником информации о главных тенденциях социально-экономического и политического развития России, состоянии её бизнес-среды. Для отечественных экспертов участие в форуме позволяет определить перспективы дальнейшего экономического роста и интеграции России в мировую экономику.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Чукотка
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