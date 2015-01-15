Роман Копин обсудит партнёрство в Арктике

Как сообщает пресс-служба правительства Чукотки, шестая научно-практическая конференция посвящена теме "Россия и мир: Новый вектор". Форум продлится до 16 января. За это время состоятся десятки мероприятий — пленарных сессий, экспертных круглых столов, панельных дискуссий. Гайдаровский форум проводится в России с 2010 года в память о выдающемся учёном-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. Для гостей из-за рубежа конференция является важным источником информации о главных тенденциях социально-экономического и политического развития России, состоянии её бизнес-среды. Для отечественных экспертов участие в форуме позволяет определить перспективы дальнейшего экономического роста и интеграции России в мировую экономику.