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Posted 15 января 2015, 01:29

Published 15 января 2015, 01:29

Modified 15 декабря 2023, 06:46

Updated 15 декабря 2023, 06:46

Житель Уссурийска получил условный срок за покупку частей тела тигра

15 января 2015, 01:29
Сюжет
Происшествие
Помимо этого у мужчины обнаружили патроны и взрывчатое вещество

Уссурийский районный суд вынес приговор местному жителю за незаконное приобретение и хранение боеприпасов, взрывчатых веществ и частей тела животного, занесённого в Красную книгу. За найденные у нарушителя патроны, промышленно изготовленное взрывчатое вещество массой 243 грамма и останки амурского тигра мужчине назначено наказание в виде условного срока лишения свободы и денежного штрафа.

По сообщению пресс-службы приморского управления МВД, установлено, что части тела тигра нарушитель приобрёл осенью 2014 года. Ценную покупку он хранил на территории своего домовладения. Там же спрятал и боеприпасы, которые по закону обязан был сдать в правоохранительные органы. За нарушение действующего законодательства судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно со штрафом 25 тысяч рублей.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», за незаконный оборот останками амурского тигра в суде также предстоит ответить двум жителям Приморья. Мужчины незаконно приобрели шкуру и кости редкого животного с целью последующей перепродажи и обогащения. Полицейские поймали продавцов с поличным во время организованной сделки. Сотрудники правоохранительных органов расплатились с торговцами мечеными купюрами.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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