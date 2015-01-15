Житель Уссурийска получил условный срок за покупку частей тела тигра

По сообщению пресс-службы приморского управления МВД, установлено, что части тела тигра нарушитель приобрёл осенью 2014 года. Ценную покупку он хранил на территории своего домовладения. Там же спрятал и боеприпасы, которые по закону обязан был сдать в правоохранительные органы. За нарушение действующего законодательства судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно со штрафом 25 тысяч рублей.