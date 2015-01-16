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Posted 16 января 2015, 04:39

Published 16 января 2015, 04:39

Modified 14 декабря 2023, 16:09

Updated 14 декабря 2023, 16:09

Приморцев, пострадавших от краха туркомпании, отправят на отдых

16 января 2015, 04:39
Официальный представитель PEGAS Touristik продолжает принимать заявления туристов

В Приморье 30 несостоявшихся туристов подали заявления о том, что пострадали от действий туроператора ООО «Рубикон». РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что компания объявила о том, что сворачивает свою деятельность во Владивостоке.

Заявления принимает ООО «Пегас Владивосток» – официальный представитель PEGAS Touristik, чьи туры продавал туроператор «Рубикон». Ещё одно заявление поступило непосредственно в департамент туризма краевой администрации. Как рассказал заместитель директора департамента Владимир Щур, «Пегас Владивосток» работает с каждым туристом индивидуально. Часть пострадавших всё же отправятся за границу, так как есть документы, подтверждающие факт оплаты ими путёвок. Однако такие документы есть не у всех туристов, и с этими случаями специалисты будут разбираться отдельно.

«Пегас Владивосток» продолжает принимать заявления от пострадавших туристов во Владивостоке на улице Нижнепортовой, 1. Также пострадавшие могут обратиться в департамент туризма Приморского края и получить консультацию.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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