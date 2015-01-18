Крещение Господне отметят в приморском краевом перинатальном центре

Также в этот день, как сообщало РИА «Восток-Медиа», жители и гости Приморья смогут совершить омовение в 28 купелях по всему краю. В некоторых населённых пунктах приморцы нырнут в прорубь, остальным власти предлагают специальные искусственные бассейны. Предшествовать этому будут церковные службы.