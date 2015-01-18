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Posted 18 января 2015, 05:36

Published 18 января 2015, 05:36

Modified 15 декабря 2023, 06:46

Updated 15 декабря 2023, 06:46

Крещение Господне отметят в приморском краевом перинатальном центре

18 января 2015, 05:36
Батюшка придёт в гости к роженицам, чтобы провести водосвятный молебен

В столице Приморья создали особые условия для рожениц, желающих встретить православный праздник Крещения. Его отметят в краевом перинатальном центре.

«В этот день в гости к роженицам придёт батюшка Алексей, который расскажет о православном празднике, традициях его празднования и совершит водосвятный молебен. После молебна святую крещенскую воду раздадут находящимся в роддоме молодым мамочкам и готовящимся к родам женщинам», — рассказала главный врач «Приморского краевого перинатального центра» Татьяна Курлеева.

Как уточнили в пресс-службе приморской администрации, завершит праздник мастер-класс по изготовлению праздничных открыток. Мероприятие пройдёт 19 января в 14:00 по адресу: ул. Можайская, 1-б.

Также в этот день, как сообщало РИА «Восток-Медиа», жители и гости Приморья смогут совершить омовение в 28 купелях по всему краю. В некоторых населённых пунктах приморцы нырнут в прорубь, остальным власти предлагают специальные искусственные бассейны. Предшествовать этому будут церковные службы.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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