Во Владивостоке пройдёт дополнительный показ балета "Щелкунчик"

Posted 19 января 2015, 09:02
Published 19 января 2015, 09:02
Modified 15 декабря 2023, 06:42
Updated 15 декабря 2023, 06:42
Дополнительный показ балет-феерии «Щелкунчик» в Приморском театре оперы и балета состоится 30 января, сообщает пресс-служба театра. Руководство приняло такое решение по многочисленным просьбам зрителей.
Билеты на долгожданную премьеру «Щелкунчика» разлетелись молниеносно. Желающих посмотреть постановку на музыку Петра Чайковского «Щелкунчик» оказалось чересчур много – некоторые попросту не успели приобрести заветные билеты. Из-за огромного желания приморцев увидеть балет-феерию своими глазами руководство Приморского театра оперы и балета заявило о дополнительном показе. Артисты выйдут на сцену с постановкой «Щелкунчик» 30 и 31 января. Начало грандиозного шоу намечено на 19:00.
Премьера балета по одноименной сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик» в Приморском театре оперы и балета состоялась в конце декабря. Спектакль очень сложен технически, в постановке используются множество световых решений, пиротехника и спецэффекты, а также применяются современные технологии.
Одними из самых первых постановку увидели юные приморцы. Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в последних числах уходящего 2014 года после губернаторской ёлки спектакль «Щелкунчик» посмотрели более 1000 детей из реабилитационных центров, детских домов и интернатов.