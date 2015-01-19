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Posted 19 января 2015, 09:02

Published 19 января 2015, 09:02

Modified 15 декабря 2023, 06:42

Updated 15 декабря 2023, 06:42

Во Владивостоке пройдёт дополнительный показ балета "Щелкунчик"

19 января 2015, 09:02
Желающих посмотреть представление оказалось очень много

Дополнительный показ балет-феерии «Щелкунчик» в Приморском театре оперы и балета состоится 30 января, сообщает пресс-служба театра. Руководство приняло такое решение по многочисленным просьбам зрителей.

Билеты на долгожданную премьеру «Щелкунчика» разлетелись молниеносно. Желающих посмотреть постановку на музыку Петра Чайковского «Щелкунчик» оказалось чересчур много – некоторые попросту не успели приобрести заветные билеты. Из-за огромного желания приморцев увидеть балет-феерию своими глазами руководство Приморского театра оперы и балета заявило о дополнительном показе. Артисты выйдут на сцену с постановкой «Щелкунчик» 30 и 31 января. Начало грандиозного шоу намечено на 19:00.

Премьера балета по одноименной сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик» в Приморском театре оперы и балета состоялась в конце декабря. Спектакль очень сложен технически, в постановке используются множество световых решений, пиротехника и спецэффекты, а также применяются современные технологии.

Одними из самых первых постановку увидели юные приморцы. Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в последних числах уходящего 2014 года после губернаторской ёлки спектакль «Щелкунчик» посмотрели более 1000 детей из реабилитационных центров, детских домов и интернатов.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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