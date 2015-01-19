Во Владивостоке пройдёт дополнительный показ балета "Щелкунчик"

Билеты на долгожданную премьеру «Щелкунчика» разлетелись молниеносно. Желающих посмотреть постановку на музыку Петра Чайковского «Щелкунчик» оказалось чересчур много – некоторые попросту не успели приобрести заветные билеты. Из-за огромного желания приморцев увидеть балет-феерию своими глазами руководство Приморского театра оперы и балета заявило о дополнительном показе. Артисты выйдут на сцену с постановкой «Щелкунчик» 30 и 31 января. Начало грандиозного шоу намечено на 19:00.