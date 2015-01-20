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Posted 20 января 2015, 09:59

Published 20 января 2015, 09:59

Modified 17 сентября 2022, 14:28

Updated 17 сентября 2022, 14:28

Энергетики южной Якутии работают с крупными инвестпроектами

20 января 2015, 09:59
На реконструкцию подстанций филиала ОАО "ДРСК" направлено более 200 миллионов рублей

В Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) введена в эксплуатацию подстанция 110 кВ «Угольная № 38». Ещё один крупный проект, над которым работает компания на юге Якутии, – реконструкция подстанции «ЗИФ» в Алданском районе, окончание работ планируется в текущем году. Реализация данных проектов даёт возможность замены морально и физически изношенного оборудования, присоединения дополнительной мощности для подключения ряда федеральных проектов, развития угледобывающей промышленности и золотодобывающих компаний.

От подстанции «Угольная № 38» запитан угольный комплекс «Инаглинский», входящий в Федеральную программу «Развитие Сибири и Дальнего Востока». Кроме этого, подстанция обеспечивает электроснабжением объекты нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО). К подстанции также подсоединена угольная шахта «Эрчим Тхан».

Реконструкция проведена в две очереди. Первая началась во втором квартале 2014 года с установки трансформатора и оперативного пункта управления. На втором этапе осуществлён демонтаж действующего оборудования и установка второго трансформатора с секционной перемычкой.

В текущем году планируется завершить реконструкцию подстанции «ЗИФ». От неё осуществляется электроснабжение Нижне-Куранахской золотоизвлекательной фабрики с нагрузкой 14-18 МВт и села Хатыстыр с населением более тысячи человек. Первый этап реконструкции начался в 2012 году с установки элегазовых выключателей 110 кВ, второй этап работ на подстанции стартовал во втором квартале 2014 года. На сегодняшний день выполнена замена электрооборудования существующего ЗРУ-6 кВ, которая включает строительство нового блочно-модульного здания ЗРУ-6 кВ, с установкой в нём самого современного электрооборудования и последующего перевода на него электроснабжения ЗИФ. В этом году планируется провести монтаж батареи статических конденсаторов «БСК» 7,2 Мвар, с объёмом инвестиций более 3 миллионов рублей.

«Для юга Якутии это знаковые энергообъекты, вводимые согласно долгосрочной инвестиционной программе филиала ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети», утверждённой правительством Республики Саха (Якутия)», - прокомментировал директор филиала Дальневосточной распределительной сетевой компании «Южно-Якутские электрические сети» Игорь Шкурко. Всего на реконструкцию подстанций направлено более 200 миллионов рублей. В 2015 году запланированные мероприятия по реконструкции объектов Южно-Якутского филиала ДРСК будут выполнены в полном объёме в соответствии с планом.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#ДРСК
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