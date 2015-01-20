Энергетики южной Якутии работают с крупными инвестпроектами

В текущем году планируется завершить реконструкцию подстанции «ЗИФ». От неё осуществляется электроснабжение Нижне-Куранахской золотоизвлекательной фабрики с нагрузкой 14-18 МВт и села Хатыстыр с населением более тысячи человек. Первый этап реконструкции начался в 2012 году с установки элегазовых выключателей 110 кВ, второй этап работ на подстанции стартовал во втором квартале 2014 года. На сегодняшний день выполнена замена электрооборудования существующего ЗРУ-6 кВ, которая включает строительство нового блочно-модульного здания ЗРУ-6 кВ, с установкой в нём самого современного электрооборудования и последующего перевода на него электроснабжения ЗИФ. В этом году планируется провести монтаж батареи статических конденсаторов «БСК» 7,2 Мвар, с объёмом инвестиций более 3 миллионов рублей.