Главная ёлка Владивостока получила медаль за стойкость

Posted 20 января 2015, 09:19
Published 20 января 2015, 09:19
Modified 14 декабря 2023, 16:03
Updated 14 декабря 2023, 16:03
В столице Приморья разбирают главную ёлку, установленную на время новогодних праздников на центральной площади города. Местные блогеры уже «вручили» искусственной красавице медаль за стойкость.
В ближайшее время с главной площади Владивостока исчезнет зелёная красавица – шаров её лишили ещё накануне, сейчас занимаются разбором остальной конструкции. В течение последней недели краевой центр становится менее праздничным – рождественские украшения складывают в «городские» ящики.
Местные интернет-пользователи уже дружно радуются тому, что в этом году владивостокская достопримечательность устояла перед сильными приморскими ветрами и не упала. Один из блогеров даже вручил новогодней красавице своего рода медаль за стойкость.
Кстати, одна из новогодних ёлок во Владивостоке всё-таки упала в конце 2014 года. 16 декабря штормовой ветер повалил символ Нового года около популярного супермаркета в районе Эгершельда.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в 2013 году праздничное "дерево" упало в начале декабря, специалисты даже не успели полностью его установить. 32-метровая конструкция, на которую власти потратили 5 миллионов рублей, обрушилась из-за сильного ветра.
Первая падающая ёлка потрясла жителей Владивостока и всей России в 2009 году. Тогда ель за 10 миллионов рухнула перед самым Новым годом, 30 декабря.