Работу глав городов в Приморье оценят с помощью опроса населения

Posted 20 января 2015, 02:25
Published 20 января 2015, 02:25
Modified 15 декабря 2023, 06:42
Updated 15 декабря 2023, 06:42
Администрация Приморского края с сегодняшнего дня, 20 января, и по 20 марта проведёт опрос населения с целью выявить сильные и слабые стороны в работе руководителей населённых пунктов и обслуживающих организаций. Оценке эффективности деятельности подвергнутся мэры, руководители унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерные общества.
По сообщению пресс-службы администрации Приморья, опрос коснётся руководителей обслуживающих население учреждений, контрольный пакет акций которых находится в собственности Приморского края или в муниципальной собственности. Проведение опроса планировалось с мая прошлого года, принять участие в нём может каждый желающий.
Список вопросов опубликован на официальном сайте администрации Приморского края. Населению предлагается оценить работу главы города или поселения, администрации муниципалитета, думы, транспортных предприятий. Участники опроса могут прокомментировать состояние дорог, растущие тарифы на коммунальные услуги и другие важные стороны жизнедеятельности.