Работу глав городов в Приморье оценят с помощью опроса населения

Администрация Приморского края с сегодняшнего дня, 20 января, и по 20 марта проведёт опрос населения с целью выявить сильные и слабые стороны в работе руководителей населённых пунктов и обслуживающих организаций. Оценке эффективности деятельности подвергнутся мэры, руководители унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерные общества.