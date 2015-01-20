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Posted 20 января 2015, 02:57

Published 20 января 2015, 02:57

Modified 17 сентября 2022, 10:59

Updated 17 сентября 2022, 10:59

В Приморье многодетные второй месяц не получают пособия на детей

20 января 2015, 02:57
Деньги на третьего и последующих малышей в декабре и январе не выплатило большинство муниципалитетов

Многодетные семьи Приморья уже второй месяц не получают социальные пособия на третьего и последующих детей. Большинство муниципалитетов не рассчиталось с семьями за декабрь прошлого года и текущий месяц. На сегодняшний день денежная выплата на одного малыша, рождённого после января 2013 года, составляет 10 тысяч 952 рубля.

Проблемой с пособием для многодетных уже занялось приморское отделение Общественного народного фронта. Активисты отмечают, что для многих семей, особенно тех, что живут в небольших населённых пунктах, такие пособия составляют существенную часть семейного бюджета. Особенно негативно скажется отсутствие денежных выплат именно в зимние месяцы, когда затраты приморцев увеличиваются.

На данный момент сведения о выплате пособий в муниципалитетах Приморья уже запрошены. Кроме того, активисты собирают информацию в органах соцзащиты и у местных жителей. В итоге ОНФ собирается обратиться к краевым властям с просьбой урегулировать проблему с задержкой выплаты денежных пособий на третьего ребёнка и последующих детей. Как рассказал руководитель рабочей группы «Социальная справедливость» Дмитрий Поташев, сейчас основной задачей является мониторинг и наблюдение за ситуацией, а также решение проблемы.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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