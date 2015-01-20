В Приморье многодетные второй месяц не получают пособия на детей

На данный момент сведения о выплате пособий в муниципалитетах Приморья уже запрошены. Кроме того, активисты собирают информацию в органах соцзащиты и у местных жителей. В итоге ОНФ собирается обратиться к краевым властям с просьбой урегулировать проблему с задержкой выплаты денежных пособий на третьего ребёнка и последующих детей. Как рассказал руководитель рабочей группы «Социальная справедливость» Дмитрий Поташев, сейчас основной задачей является мониторинг и наблюдение за ситуацией, а также решение проблемы.