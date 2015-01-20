В Белогорске налоговые инспекторы собрали невиданный "урожай"

В Белогорске налоговые инспекторы отчитались о рекордных сборах местных налогов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главы этого города. За своё имущество горожане заплатили на 82 % больше, чем годом ранее. Платежи за землю выросли почти на треть, бизнесмены и предприятия на 11 % увеличили сборы по единому налогу на вменённый доход.