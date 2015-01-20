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Posted 20 января 2015, 10:12

Published 20 января 2015, 10:12

Modified 15 декабря 2023, 06:46

Updated 15 декабря 2023, 06:46

В Белогорске налоговые инспекторы собрали невиданный "урожай"

20 января 2015, 10:12
Из-за объявленной мобилизации доходов местные жители и предприятия начали активнее платить бюджету

В Белогорске налоговые инспекторы отчитались о рекордных сборах местных налогов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главы этого города. За своё имущество горожане заплатили на 82 % больше, чем годом ранее. Платежи за землю выросли почти на треть, бизнесмены и предприятия на 11 % увеличили сборы по единому налогу на вменённый доход.

РИА "Восток-Медиа" весной прошлого года писало о беспрецедентных мерах по мобилизации доходов казны Белогорска. В городе объявили борьбу с "серыми" зарплатами, пересчитали реальные размеры торговых площадей, от которых зависят налоговые выплаты.

В результате по итогам 2014 года обязательных платежей в бюджет города налоговики собрали на 30 миллионов рублей больше, чем планировали изначально.

По мнению главы Белогорска Станислава Мелюкова, резервы для пополнения доходной части местного бюджета ещё остались. Жить в режиме финансовой мобилизации белогорцы будут ещё как минимум полгода.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика#Амурская область
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