В Белогорске налоговые инспекторы собрали невиданный "урожай"

Posted 20 января 2015, 10:12
Published 20 января 2015, 10:12
Modified 15 декабря 2023, 06:46
Updated 15 декабря 2023, 06:46
В Белогорске налоговые инспекторы отчитались о рекордных сборах местных налогов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главы этого города. За своё имущество горожане заплатили на 82 % больше, чем годом ранее. Платежи за землю выросли почти на треть, бизнесмены и предприятия на 11 % увеличили сборы по единому налогу на вменённый доход.
РИА "Восток-Медиа" весной прошлого года писало о беспрецедентных мерах по мобилизации доходов казны Белогорска. В городе объявили борьбу с "серыми" зарплатами, пересчитали реальные размеры торговых площадей, от которых зависят налоговые выплаты.
В результате по итогам 2014 года обязательных платежей в бюджет города налоговики собрали на 30 миллионов рублей больше, чем планировали изначально.
По мнению главы Белогорска Станислава Мелюкова, резервы для пополнения доходной части местного бюджета ещё остались. Жить в режиме финансовой мобилизации белогорцы будут ещё как минимум полгода.