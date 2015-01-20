В детские сады Приморья возьмут ещё 2,5 тысячи детишек

Posted 20 января 2015, 07:46
Published 20 января 2015, 07:46
Modified 14 декабря 2023, 16:03
Updated 14 декабря 2023, 16:03
В нынешнем году администрации муниципалитетов продолжат прилагать усилия, чтобы обеспечить местами в дошкольных учреждениях всех нуждающихся. РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что в самом конце 2014 года краевой департамент образования и науки доложил губернатору о выполнении поручения ликвидировать очередь в сады среди детей старше 3 лет. Теперь настал черёд получать путёвки детям ясельного возраста.
Малыши могут начинать посещать ясли, достигнув полутора лет. Для них будут созданы новые группы в садах, чтобы обеспечить местами 2,5 тысячи малышей. На строительство и реконструкцию дошкольных учреждений в бюджете Приморского края этого года предусмотрено почти 350 миллионов рублей.
За прошлый год в детских садах Приморья было создано дополнительно более 5 тысяч мест: в течение года было построено несколько новых и отремонтированы старые здания, открывались дополнительные группы в уже существующих дошкольных учреждениях. Между тем родители детсадовцев Владивостока забили тревогу, обсуждая, что детей в садах недокармливают. На резкое ухудшение питания, уменьшение порций, отсутствие мяса родители юных жителей приморской столицы начали жаловаться с первых дней 2015 года. В ближайшие дни администрация города организует проверки по этим жалобам в нескольких детских садах.