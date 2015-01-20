В детские сады Приморья возьмут ещё 2,5 тысячи детишек

За прошлый год в детских садах Приморья было создано дополнительно более 5 тысяч мест: в течение года было построено несколько новых и отремонтированы старые здания, открывались дополнительные группы в уже существующих дошкольных учреждениях. Между тем родители детсадовцев Владивостока забили тревогу, обсуждая, что детей в садах недокармливают. На резкое ухудшение питания, уменьшение порций, отсутствие мяса родители юных жителей приморской столицы начали жаловаться с первых дней 2015 года. В ближайшие дни администрация города организует проверки по этим жалобам в нескольких детских садах.