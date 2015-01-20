В Приморье снова снизили нормы заготовки дров для населения

При этом в сентябре 2014 года участники специально созданной при краевой администрации рабочей группы приняли решение увеличить объём отпуска топливной древесины для личных нужд граждан до 427 тысяч кубометров в год. До этого официальный объём отпуска был 350 тысяч кубометров, а по факту ещё меньше.