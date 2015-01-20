В Приморье снова снизили нормы заготовки дров для населения

Posted 20 января 2015, 02:45
Published 20 января 2015, 02:45
Modified 15 декабря 2023, 06:42
Updated 15 декабря 2023, 06:42
В Приморье официально утвердили объёмы заготовки гражданами дров для личных нужд на 2015 год. Приказ, подписанный и. о. директора департамента лесного хозяйства Олегом Грущенко, обозначил, что в этом году жители Приморья смогут заготовить 306 645 кубометров древесины.
При этом в сентябре 2014 года участники специально созданной при краевой администрации рабочей группы приняли решение увеличить объём отпуска топливной древесины для личных нужд граждан до 427 тысяч кубометров в год. До этого официальный объём отпуска был 350 тысяч кубометров, а по факту ещё меньше.
Фактически приморцы не выбрали разрешённую квоту, заготовив за весь 2014 год всего 202 225 кубометров древесины.
Общий объём вырубаемых деревьев делится на несколько целевых потоков: 241,6 тысячи кубометров дерева предназначается на дрова для отопления жилых домов, 36,7 тысячи кубометров идёт на строительство жилых домов и надворных построек, и 28,3 тысячи кубометров заготавливается для ремонта жилых домов.
Больше всего древесины традиционно заготавливается в Тернейском районе – 43 тысячи кубометров. В Чугуевском заготовят 32 430 кубометров, Пожарском – 27 455, Кавалеровском – 18 тысяч, Анучинском – 17 440, Лазовском – 17 170.