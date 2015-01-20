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Posted 20 января 2015, 02:45

Published 20 января 2015, 02:45

Modified 15 декабря 2023, 06:42

Updated 15 декабря 2023, 06:42

В Приморье снова снизили нормы заготовки дров для населения

20 января 2015, 02:45
Осенью предполагалось их увеличить

В Приморье официально утвердили объёмы заготовки гражданами дров для личных нужд на 2015 год. Приказ, подписанный и. о. директора департамента лесного хозяйства Олегом Грущенко, обозначил, что в этом году жители Приморья смогут заготовить 306 645 кубометров древесины.

При этом в сентябре 2014 года участники специально созданной при краевой администрации рабочей группы приняли решение увеличить объём отпуска топливной древесины для личных нужд граждан до 427 тысяч кубометров в год. До этого официальный объём отпуска был 350 тысяч кубометров, а по факту ещё меньше.

Фактически приморцы не выбрали разрешённую квоту, заготовив за весь 2014 год всего 202 225 кубометров древесины.

Общий объём вырубаемых деревьев делится на несколько целевых потоков: 241,6 тысячи кубометров дерева предназначается на дрова для отопления жилых домов, 36,7 тысячи кубометров идёт на строительство жилых домов и надворных построек, и 28,3 тысячи кубометров заготавливается для ремонта жилых домов.

Больше всего древесины традиционно заготавливается в Тернейском районе – 43 тысячи кубометров. В Чугуевском заготовят 32 430 кубометров, Пожарском – 27 455, Кавалеровском – 18 тысяч, Анучинском – 17 440, Лазовском – 17 170.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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