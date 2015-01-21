vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 21 января 2015, 01:00

Published 21 января 2015, 01:00

Modified 17 сентября 2022, 10:59

Updated 17 сентября 2022, 10:59

Федор Конюхов собирается облететь Землю на воздушном шаре

21 января 2015, 01:00
На кругосветное путешествие он планирует две недели

Федор Конюхов готовится поставить новый мировой рекорд и совершить рискованное путешествие: он решил облететь Землю на воздушном шаре. Обернуться вокруг земного шара знаменитый русский путешественник намерен успеть за две недели, об этом сообщает «НТВ».

Недавно Конюхов получил лицензию на управление воздушным шаром и сейчас усиленно тренируется в итальянских Альпах. Будущего воздухоплавателя к мировому рекорду готовит опытный итальянский инструктор Джованни Аймо. Он уточняет, что облететь землю на шаре мечтает каждый воздухоплаватель. Наставник делится, что для такого путешествия надо быть настоящим асом, поскольку на большой высоте скорость ветра достигает 350 километров в час.

Федор Конюхов тренируется дважды в день при условии хорошей погоды. Старт рискованного путешествия намечен на август этого года, шар взмоет в воздух в Австралии. Через две недели воздухоплаватель должен приземлить свой воздушный транспорт в точке отправления, преодолев 35 тысяч километров. Русский путешественник полетит по южным пространствам, так называемым ревущим сороковым широтам.

Шар Федора Конюхова будет необычным, он состоит из газовой сферы, наполненной гелием и оболочки с горячим воздухом. «Я днем буду идти за счет солнца, солнце нагревает, гелий расширяется, и я буду подниматься на 11 тысяч. Ночью гелий сжимается, я буду идти ниже-ниже, и там самым бреющим полетом над океаном», - говорит путешественник. Совершив кругосветное путешествие, Конюхов станет первым россиянином, обогнувшим Землю на шаре. Однако пока воздухоплаватель просто получает удовольствие от тренировок.

Двадцать лет своей жизни, с 1974 по 1995 год, путешественник прожил в Приморье, отсюда совершил свои первые путешествия. Он является почетным жителем приморского города Находка. Федор Конюхов не один раз становился рекордсменом, совершая рискованные восхождения, морские путешествия и полярные экспедиции. Он стал первым человеком, достигшим пяти полюсов планеты, а также первым россиянином, которому удалось выполнить программы «Большой шлем» (Северный полюс, Южный полюс, Эверест) и «7 вершин мира» – подняться на высочайшую вершину каждого континента.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика