Федор Конюхов собирается облететь Землю на воздушном шаре

Posted 21 января 2015, 01:00
Published 21 января 2015, 01:00
Modified 17 сентября 2022, 10:59
Updated 17 сентября 2022, 10:59
Федор Конюхов готовится поставить новый мировой рекорд и совершить рискованное путешествие: он решил облететь Землю на воздушном шаре. Обернуться вокруг земного шара знаменитый русский путешественник намерен успеть за две недели, об этом сообщает «НТВ».
Недавно Конюхов получил лицензию на управление воздушным шаром и сейчас усиленно тренируется в итальянских Альпах. Будущего воздухоплавателя к мировому рекорду готовит опытный итальянский инструктор Джованни Аймо. Он уточняет, что облететь землю на шаре мечтает каждый воздухоплаватель. Наставник делится, что для такого путешествия надо быть настоящим асом, поскольку на большой высоте скорость ветра достигает 350 километров в час.
Федор Конюхов тренируется дважды в день при условии хорошей погоды. Старт рискованного путешествия намечен на август этого года, шар взмоет в воздух в Австралии. Через две недели воздухоплаватель должен приземлить свой воздушный транспорт в точке отправления, преодолев 35 тысяч километров. Русский путешественник полетит по южным пространствам, так называемым ревущим сороковым широтам.
Шар Федора Конюхова будет необычным, он состоит из газовой сферы, наполненной гелием и оболочки с горячим воздухом. «Я днем буду идти за счет солнца, солнце нагревает, гелий расширяется, и я буду подниматься на 11 тысяч. Ночью гелий сжимается, я буду идти ниже-ниже, и там самым бреющим полетом над океаном», - говорит путешественник. Совершив кругосветное путешествие, Конюхов станет первым россиянином, обогнувшим Землю на шаре. Однако пока воздухоплаватель просто получает удовольствие от тренировок.
Двадцать лет своей жизни, с 1974 по 1995 год, путешественник прожил в Приморье, отсюда совершил свои первые путешествия. Он является почетным жителем приморского города Находка. Федор Конюхов не один раз становился рекордсменом, совершая рискованные восхождения, морские путешествия и полярные экспедиции. Он стал первым человеком, достигшим пяти полюсов планеты, а также первым россиянином, которому удалось выполнить программы «Большой шлем» (Северный полюс, Южный полюс, Эверест) и «7 вершин мира» – подняться на высочайшую вершину каждого континента.