Федор Конюхов собирается облететь Землю на воздушном шаре

Шар Федора Конюхова будет необычным, он состоит из газовой сферы, наполненной гелием и оболочки с горячим воздухом. «Я днем буду идти за счет солнца, солнце нагревает, гелий расширяется, и я буду подниматься на 11 тысяч. Ночью гелий сжимается, я буду идти ниже-ниже, и там самым бреющим полетом над океаном», - говорит путешественник. Совершив кругосветное путешествие, Конюхов станет первым россиянином, обогнувшим Землю на шаре. Однако пока воздухоплаватель просто получает удовольствие от тренировок.