Начальник железнодорожного подразделения в Находке воровал дизель

Posted 21 января 2015, 07:38
Published 21 января 2015, 07:38
Modified 17 сентября 2022, 10:59
Updated 17 сентября 2022, 10:59
Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте выявили правонарушение на железнодорожном предприятии. Во время оперативно-розыскных мероприятий установлено, что начальник структурного подразделения транспортного предприятия полученным в подотчет дизельным топливом заправлял личный автомобиль.
По сообщению пресс-службы Находкинского ЛО МВД России на транспорте, должностное лицо железнодорожного транспортного предприятия, являясь материально-ответственным, присвоил 280 литров топлива. Ущерб от действий подозреваемого оценён в 8 тысяч рублей.
Установлено, что 34-летний начальник принял в подотчет 330 литров зимнего дизельного топлива для заправки служебного автомобиля, находящегося на балансе структурного подразделения, заведомо зная, что машина не эксплуатируется. С 2013 года автомобиль находился в ремонте. В отчётах служащий исправно рапортовал, что топливо использовалось по назначению. По факту хищения имущества с использованием служебного положения возбуждено уголовное дело.