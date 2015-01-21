Начальник железнодорожного подразделения в Находке воровал дизель

Установлено, что 34-летний начальник принял в подотчет 330 литров зимнего дизельного топлива для заправки служебного автомобиля, находящегося на балансе структурного подразделения, заведомо зная, что машина не эксплуатируется. С 2013 года автомобиль находился в ремонте. В отчётах служащий исправно рапортовал, что топливо использовалось по назначению. По факту хищения имущества с использованием служебного положения возбуждено уголовное дело.