Во Владивостоке усилился снег и участились аварии

В утренние часы на трассах краевой столицы уже случилось 16 ДТП, массовых аварий пока не зарегистрировано. Так, автомобиль Toyota Ist улетел в деревья на улице Кутузова. Аварии случились на Диомиде, Гоголя, Постышева, подъеме от Выселковой на БАМ и недалеко от Рудневского моста. На выезде из-под моста на Фадеева столкнулись такси и грузовик, возле Мингородка автомобилист врезался в мотоцикл. ДТП зафиксированы на дороге от Луговой до центра, а также в районе «Тещиного языка». Автолюбители сообщают, что на объездной дороге от Артема до Борисенко опасно из-за снега, а на трассе Седанка – Патрокл рядом с поворотом на Снеговую падь сломался длинномер.