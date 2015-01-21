Во Владивостоке усилился снег и участились аварии

Posted 21 января 2015, 02:42
Published 21 января 2015, 02:42
Modified 15 декабря 2023, 06:42
Updated 15 декабря 2023, 06:42
Обещанные синоптиками осадки уже интенсивно идут во Владивостоке. Снег припорошил дороги и тротуары, и продолжает падать. Как сообщает пресс-служба городского управления ГИБДД, пока машины двигаются в более-менее нормальном режиме, однако позже ожидается ухудшение ситуации на дорогах.
В утренние часы на трассах краевой столицы уже случилось 16 ДТП, массовых аварий пока не зарегистрировано. Так, автомобиль Toyota Ist улетел в деревья на улице Кутузова. Аварии случились на Диомиде, Гоголя, Постышева, подъеме от Выселковой на БАМ и недалеко от Рудневского моста. На выезде из-под моста на Фадеева столкнулись такси и грузовик, возле Мингородка автомобилист врезался в мотоцикл. ДТП зафиксированы на дороге от Луговой до центра, а также в районе «Тещиного языка». Автолюбители сообщают, что на объездной дороге от Артема до Борисенко опасно из-за снега, а на трассе Седанка – Патрокл рядом с поворотом на Снеговую падь сломался длинномер.
Инспекторы ДПС отмечают, что снежный накат может усугубить ситуацию на дорогах, и призывают водителей, а также пешеходов соблюдать осторожность в условиях непогоды.
Ранее РИА «Восток-Медиа» уже сообщало об осадках во Владивостоке. Синоптики уточняют, что полностью снег прекратится только предстоящей ночью, а сегодня в городе возможен гололед.