1 600 тонн денег перевезли инкассаторы в 2014 году

Выросло и количество обслуживаемых инкассаторами Дальневосточного Сбербанка организаций и предприятий. Если в 2013 году служба инкассировала 3 971 объект клиентов, то в 2014 году – 4 755 объектов, увеличение составило 20 %. На настоящий момент инкассаторы банка обеспечивают функционирование 3 264 ­­­­­­ банкоматов и платёжных терминалов, что на 44 % больше, чем в предыдущем году.