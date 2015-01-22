1 600 тонн денег перевезли инкассаторы в 2014 году

Posted 22 января 2015, 07:51
Published 22 января 2015, 07:51
Modified 17 сентября 2022, 14:28
Updated 17 сентября 2022, 14:28
Инкассаторы Дальневосточного Сбербанка в 2014 году перевезли 1,6 триллиона рублей. Общий вес доставленных клиентам банка денежных средств около 1 600 тонн (в пересчете на тысячные купюры).
Выросло и количество обслуживаемых инкассаторами Дальневосточного Сбербанка организаций и предприятий. Если в 2013 году служба инкассировала 3 971 объект клиентов, то в 2014 году – 4 755 объектов, увеличение составило 20 %. На настоящий момент инкассаторы банка обеспечивают функционирование 3 264 банкоматов и платёжных терминалов, что на 44 % больше, чем в предыдущем году.
Сегодня, после объединения с Северо-Восточным банком, в инкассаторской службе Дальневосточного Сбербанка работают 686сотрудников. Это профессионалы самой высокой квалификации, многие из которых имеют опыт службы в различных силовых структурах, отмечены ведомственными наградами.
Особое внимание уделяется техническому перевооружению службы. Так, перевозка ценностей производится в спецконтейнерах, которые обеспечивают бессмысленность преступных посягательств – в случае несанкционированного вскрытия контейнера денежные средства окрашиваются несмываемым раствором и теряют свою покупательную способность. Дальневосточный Сбербанк располагает 153 единицами специальных контейнеров. Сотрудниками службы инкассации используются облегчённые бронежилеты из композитных материалов, а в местах дислокации подразделений внедрена цифровая радиосвязь для повышения качества сигнала.
Свою работу инкассаторы осуществляют на 189 бронированных спецавтомобилях, обеспечивающих максимальный уровень надёжности и защиты. В 2014 году спецавтомобили инкассации Дальневосточного Сбербанка проехали в общей сложности 5 233 644 километра. Это 129 оборотов по экватору вокруг Земли, или более 13 расстояний до Луны.
Во время прохождения Олимпийских игр в Сочи инкассаторы Дальневосточного Сбербанка обеспечивали сохранность и доставку ценностей финансовой организации. На Летней Сбербанкиаде 2014 года команда волейболистов, состоящая из инкассаторов, завоевала золото по пляжному волейболу. Инкассаторы Дальневосточного Сбербанка регулярно занимают призовые места в городских соревнованиях по практической стрельбе, где собираются команды МВД, спецназа Ввнутренних войск, Погранслужбы, различных силовых структур, частных охранных предприятий и стрелковых клубов.