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Posted 22 января 2015, 03:07

Published 22 января 2015, 03:07

Modified 17 сентября 2022, 10:59

Updated 17 сентября 2022, 10:59

В перинатальном центре Приморья приняли тысячного малыша

22 января 2015, 03:07
Власти края запланировали открыть еще один центр на севере

На днях в перинатальном центре Приморья родился тысячный малыш. Мальчика назвали Богданом, он появился на свет с нормальным для новорожденных весом и ростом 53 сантиметра. Однако высококвалифицированная специализированная медицинская помощь требовалась при родах его матери, 20-летней Юлии Соловьёвой, которую врачи из Арсеньева направили на кесарево сечение во Владивосток. Это её первый ребёнок. Как сообщила главный врач перинатального центра Татьяна Курлеева, плановая операция прошла успешно, мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Задача краевого перинатального центра – помощь проблемным роженицам. Ежедневно здесь принимают в среднем от 7 до 12 родов, большая часть из которых проводится с помощью оперативного вмешательства. Современный центр рассчитан на 2,5 тысячи родов в год.

Власти Приморья запланировали построить еще один центр родовспоможения на севере края. Этот проект должен осуществиться в ближайшие два-три года. По словам вице-губернатора Павла Серебрякова, который курирует сферу здравоохранения в Приморье, сейчас специалисты анализируют, где лучше всего разместить второй перинатальный центр, чтобы роженицам, живущим в северной части края, было относительно удобно до него добираться.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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