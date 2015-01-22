В перинатальном центре Приморья приняли тысячного малыша

На днях в перинатальном центре Приморья родился тысячный малыш. Мальчика назвали Богданом, он появился на свет с нормальным для новорожденных весом и ростом 53 сантиметра. Однако высококвалифицированная специализированная медицинская помощь требовалась при родах его матери, 20-летней Юлии Соловьёвой, которую врачи из Арсеньева направили на кесарево сечение во Владивосток. Это её первый ребёнок. Как сообщила главный врач перинатального центра Татьяна Курлеева, плановая операция прошла успешно, мама и малыш чувствуют себя хорошо.