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Posted 22 января 2015, 07:12

Published 22 января 2015, 07:12

Modified 17 сентября 2022, 10:59

Updated 17 сентября 2022, 10:59

Во Владивостоке возле здания городского ГАИ прогремели выстрелы

22 января 2015, 07:12
Сюжет
Происшествие
На месте происшествия работают оперативники, введён план "перехват"

Около получаса назад возле здания ГАИ Владивостока прогремели выстрелы. Свидетели утверждают, что услышали три характерных хлопка. Сейчас на месте происшествия работают оперативники.

Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», на данный момент на Фонтанной перекрыты пути подъезда к зданию государственной автоинспекции. С разных сторон проезд преграждают полицейские машины, рядом с которыми дежурят вооружённые сотрудники органов внутренних дел. На представителях службы охраны правопорядка надеты шлемы и бронежилеты. Автолюбители, которые в момент проведения оперативно-розыскных мероприятий оказались рядом, пока не могут покинуть территорию. Дома и дворы поблизости проверяют полицейские. По предварительным данным, выстрелы произведены со стороны дома напротив, расположенного на Фонтанной, 7.

Сотрудники пресс-службы ГАИ Владивостока комментировать ситуацию не стали, заметив, что выстрелов не слышали. Во всех подробностях происшествия теперь предстоит разобраться полицейским.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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