Во Владивостоке возле здания городского ГАИ прогремели выстрелы

Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», на данный момент на Фонтанной перекрыты пути подъезда к зданию государственной автоинспекции. С разных сторон проезд преграждают полицейские машины, рядом с которыми дежурят вооружённые сотрудники органов внутренних дел. На представителях службы охраны правопорядка надеты шлемы и бронежилеты. Автолюбители, которые в момент проведения оперативно-розыскных мероприятий оказались рядом, пока не могут покинуть территорию. Дома и дворы поблизости проверяют полицейские. По предварительным данным, выстрелы произведены со стороны дома напротив, расположенного на Фонтанной, 7.