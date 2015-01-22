Во Владивостоке возле здания городского ГАИ прогремели выстрелы

Posted 22 января 2015, 07:12
Published 22 января 2015, 07:12
Modified 17 сентября 2022, 10:59
Updated 17 сентября 2022, 10:59
Около получаса назад возле здания ГАИ Владивостока прогремели выстрелы. Свидетели утверждают, что услышали три характерных хлопка. Сейчас на месте происшествия работают оперативники.
Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», на данный момент на Фонтанной перекрыты пути подъезда к зданию государственной автоинспекции. С разных сторон проезд преграждают полицейские машины, рядом с которыми дежурят вооружённые сотрудники органов внутренних дел. На представителях службы охраны правопорядка надеты шлемы и бронежилеты. Автолюбители, которые в момент проведения оперативно-розыскных мероприятий оказались рядом, пока не могут покинуть территорию. Дома и дворы поблизости проверяют полицейские. По предварительным данным, выстрелы произведены со стороны дома напротив, расположенного на Фонтанной, 7.
Сотрудники пресс-службы ГАИ Владивостока комментировать ситуацию не стали, заметив, что выстрелов не слышали. Во всех подробностях происшествия теперь предстоит разобраться полицейским.