Медведь-почесун из Приморья покоряет виртуальное пространство

Примечательно, что видео уже стало хитом в интернет-пространстве не только Приморского края. Ролик «медведя-почесуна» уже попал на страницы популярного портала Pikabu.ru. Пользователи сайта уже признали, что он отлично двигается, несмотря на то, что полноват.