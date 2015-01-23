Медведь-почесун из Приморья покоряет виртуальное пространство

Posted 23 января 2015, 07:50
Published 23 января 2015, 07:50
Modified 17 сентября 2022, 10:59
Updated 17 сентября 2022, 10:59
Артистичный медведь-почесун попал в объектив видеоловушки, установленной на территории национального парка «Земля леопарда» в Приморье. Камера зафиксировала, как огромный гималайский медведь трется всеми частями тела о березу.
По информации главного специалиста по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда» Марии Акуловой, сотрудники национального парка в очередной раз проверили видеоловушки и получили очень интересные кадры. Еще осенью 2014 года медведи подходили к березе, чтобы почесаться.
А один из косолапых поразил сотрудников ведомства настолько, что вдохновил на создание ролика под названием «Медведь-почесун», или «Танец с деревом». На видео активный гималайский мишка упорно трется об дерево под современную композицию Jason Derulo Wiggle.
По мнению сотрудников «Земли леопардов», медведь явно обошел по красочности, длительности и медвежьей ласке своих собратьев, более того, мечение дерева доставляет ему настоящее удовольствие.
Примечательно, что видео уже стало хитом в интернет-пространстве не только Приморского края. Ролик «медведя-почесуна» уже попал на страницы популярного портала Pikabu.ru. Пользователи сайта уже признали, что он отлично двигается, несмотря на то, что полноват.
В национальном парке «Земля леопардов» теперь с нетерпением ждут новых, уже зимних кадров, чтобы порадовать приморцев другими оригинальными смешными видео.