Павел Астахов поблагодарил Романа Копина за помощь детям

Posted 23 января 2015, 03:29
Published 23 января 2015, 03:29
Modified 17 сентября 2022, 10:59
Updated 17 сентября 2022, 10:59
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Павел Астахов выразил благодарность губернатору Чукотского автономного округа Роману Копину за «эффективную помощь и поддержку, оказанную в реализации Всероссийской благотворительной акции «Ёлка в Новороссию!» и участие Чукотки в формировании гуманитарного груза для детей и семей с несовершеннолетними детьми Донецкой и Луганской Народных Республик».
Как сообщает пресс-служба главы региона, в благодарности также говорится, что собранный в рамках акции груз доставлен с десятой гуманитарной колонной МЧС России в Донецк и Луганск перед Новым годом.
«Дети и семьи с несовершеннолетними детьми, проживающие в указанных регионах, пострадавших от военных действий, получили частичку праздничного тепла, хорошего настроения и положительных эмоций в период новогодних праздников», – отметил Павел Астахов в благодарности, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество.