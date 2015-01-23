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Posted 23 января 2015, 03:29

Published 23 января 2015, 03:29

Modified 17 сентября 2022, 10:59

Updated 17 сентября 2022, 10:59

Павел Астахов поблагодарил Романа Копина за помощь детям

23 января 2015, 03:29
Самый восточный регион России поддержал акцию "Ёлка в Новороссию!"

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Павел Астахов выразил благодарность губернатору Чукотского автономного округа Роману Копину за «эффективную помощь и поддержку, оказанную в реализации Всероссийской благотворительной акции «Ёлка в Новороссию!» и участие Чукотки в формировании гуманитарного груза для детей и семей с несовершеннолетними детьми Донецкой и Луганской Народных Республик».

Как сообщает пресс-служба главы региона, в благодарности также говорится, что собранный в рамках акции груз доставлен с десятой гуманитарной колонной МЧС России в Донецк и Луганск перед Новым годом.

«Дети и семьи с несовершеннолетними детьми, проживающие в указанных регионах, пострадавших от военных действий, получили частичку праздничного тепла, хорошего настроения и положительных эмоций в период новогодних праздников», отметил Павел Астахов в благодарности, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Чукотка
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