Павел Астахов поблагодарил Романа Копина за помощь детям

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Павел Астахов выразил благодарность губернатору Чукотского автономного округа Роману Копину за «эффективную помощь и поддержку, оказанную в реализации Всероссийской благотворительной акции «Ёлка в Новороссию!» и участие Чукотки в формировании гуманитарного груза для детей и семей с несовершеннолетними детьми Донецкой и Луганской Народных Республик».