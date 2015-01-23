Сегодня "Адмирал" встретится с новокузнецким "Металлургом"

Сегодня во Владивостоке состоится долгожданный матч «Адмирала» и новокузнецкого «Металлурга», который был перенесен с декабря на январь из-за болезни приморских хоккеистов. Руководство клуба сообщает, что на сегодняшнюю и завтрашнюю игры действительны билеты, купленные болельщиками в декабре. Начнется состязание в 20:00 на льду «Фетисов Арены».