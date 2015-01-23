Сегодня "Адмирал" встретится с новокузнецким "Металлургом"

Posted 23 января 2015, 07:47
Published 23 января 2015, 07:47
Modified 15 декабря 2023, 06:46
Updated 15 декабря 2023, 06:46
Сегодня во Владивостоке состоится долгожданный матч «Адмирала» и новокузнецкого «Металлурга», который был перенесен с декабря на январь из-за болезни приморских хоккеистов. Руководство клуба сообщает, что на сегодняшнюю и завтрашнюю игры действительны билеты, купленные болельщиками в декабре. Начнется состязание в 20:00 на льду «Фетисов Арены».
В начале текущего сезона дела у «Сталеваров» складывались удачно, однако позже команда потерпела ряд поражений, из-за которых оказалась на 13-м, предпоследнем, месте турнирной таблицы конференции «Восток». Приморская команда опережает своего соперника на несколько позиций, «моряки» находятся на 10-й строчке.
Еще один матч с «Металлургом» состоится завтра, 24 января. Эти игры для «сине-белых» решающие. «Адмиралу» необходимо отвоевать три очка для попадания в плей-офф. Для приморцев «двойник» с Новокузнецком – переломный момент всего чемпионата.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что игры с «Металлургом» перенесены из-за болезни игроков «Адмирала». Еще тогда клуб уточнил, что купленные в декабре билеты, в том числе электронные, будут действительны на январских играх. Обменивать билеты не нужно.