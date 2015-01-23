Во Владивостоке раскопали цистерны, очень похожие на корпус подлодки

Posted 23 января 2015, 07:10
Published 23 января 2015, 07:10
Modified 17 сентября 2022, 10:59
Updated 17 сентября 2022, 10:59
Интернет-пространство Приморья взбудоражили фотографии выкопанных во Владивостоке на территории Дальзавода старых цистерн под мазут, которые подозрительно похожи на корпус подводной лодки. На одном из форумов появились фотографии, а также описание интересной находки.
Во время земляных работ специалисты вырыли уже неиспользовавшиеся цистерны для хранения мазута. Однако при ближайшем рассмотрении очевидцы пришли к выводу, что перед ними корпус подводной лодки, причем не какой-либо, а раритетной модели «Щука» 5-бис.
Догадки подтверждаются описанием находки: диаметром корпуса, толщиной обшивки, расположением швеллеров, проклепкой, расположением основных элементов лодки, а также надписью внутри корпуса. «Вид в нос, вид в корму, левый дейдвуд. Корпус уже разрезан, но еще не разобрали… Люк у переборки носовой дизельного отсека, кстати, не родной, вваренный для цистерны. А вот второй, родной, в корме – был заварен. Как раз в кормовой торпедный», – пишет пользователь в соцсети.
Между тем пресс-секретарь «Дальзавода» Анатолий Сердюк считает, что интернет-собщество домыслило то, чего на самом деле нет. Он подтвердил РИА «Восток-Медиа», что на территории завода действительно ведутся земляные работы по извлечению двух цистерн, которые уже не используются по назначению. Собеседник агентства не увидел в них признаков подводной лодки, "это всего лишь цистерны, специалисты их распилят, а после сдадут на металл", – заверил он.