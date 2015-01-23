Во Владивостоке раскопали цистерны, очень похожие на корпус подлодки

Между тем пресс-секретарь «Дальзавода» Анатолий Сердюк считает, что интернет-собщество домыслило то, чего на самом деле нет. Он подтвердил РИА «Восток-Медиа», что на территории завода действительно ведутся земляные работы по извлечению двух цистерн, которые уже не используются по назначению. Собеседник агентства не увидел в них признаков подводной лодки, "это всего лишь цистерны, специалисты их распилят, а после сдадут на металл", – заверил он.