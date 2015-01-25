Председатель Закдумы Хабаровского края напомнил студентам золотую пору

Posted 25 января 2015, 00:00
Published 25 января 2015, 00:00
Modified 17 сентября 2022, 10:59
Updated 17 сентября 2022, 10:59
Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Виктор Чудов от имени депутатов поздравил студентов региона.
«Только закончив вуз или среднее специальное образовательное учреждение, выпускники понимают, насколько прекрасными были студенческие годы. Это золотая пора мечтаний, творчества, определения жизненных приоритетов, когда юность позволяет наслаждаться жизнью и с лёгкостью пополнять багаж знаний», – говорится в обращении.
По мнению Виктора Чудова, именно в это время закладывается человеческий капитал, который в дальнейшем будет основой построения профессиональной карьеры и создания семьи. Перед амбициозными и целеустремленными людьми жизнь открывает многие двери.
«В какие из них вы войдете и с каким профессиональным и личностным потенциалом, зависит только от вас. И именно от вас зависит будущее нашего региона, которому в настоящее время на государственном уровне уделяется особое внимание», – цитирует председателя Законодательной Думы его пресс-служба.
«Уверен, ваши знания, высокая работоспособность, стремление к новым победам и оптимизм помогут осуществить самые сложные задачи и внести достойный вклад в процветание Хабаровского края и всей страны!» – высказался Виктор Чудов.