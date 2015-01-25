Председатель Закдумы Хабаровского края напомнил студентам золотую пору

«В какие из них вы войдете и с каким профессиональным и личностным потенциалом, зависит только от вас. И именно от вас зависит будущее нашего региона, которому в настоящее время на государственном уровне уделяется особое внимание», – цитирует председателя Законодательной Думы его пресс-служба.