Датчане проявляют интерес к дальневосточной энергетике

Госпожа Циммерман рассказала, что целью предстоящего официального визита датская сторона ставит: привлечение новых технологий и инвестиций в Россию в рамках модернизации систем теплоснабжения, установление прямых контактов и реализацию возможных совместных проектов. Для того чтобы показать возможности в сфере ЖКХ и ТЭК датчане готовы организовать и провести специализированную выставку. Кроме того, сторонам, заинтересованным в сотрудничестве, будет предложена возможность встреч в формате В2В.