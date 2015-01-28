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Posted 28 января 2015, 09:33

Published 28 января 2015, 09:33

Modified 17 сентября 2022, 14:28

Updated 17 сентября 2022, 14:28

Датчане проявляют интерес к дальневосточной энергетике

28 января 2015, 09:33
Сюжет
ДГК
Глава ОАО "ДГК" провел в Хабаровске встречу с европейскими гостями

Генеральный директор Дальневосточной генерирующей компании (ОАО «ДГК», входит в холдинг «РАО Энергетические системы Востока») Михаил Шукайлов встретился с заместителем директора Датского Совета по централизованному теплоснабжению Пией Циммерман в рамках визита делегации датчан на Дальний Восток.

В ходе встречи стороны обсудили подготовку к официальному визиту датской делегации, который намечен на вторую половину ноября 2015 года. Речь шла о возможных мероприятиях, формате будущих переговоров и деталях предстоящего официального визита датской делегации, посещения объектов генерации ОАО «ДГК».

Госпожа Циммерман рассказала, что целью предстоящего официального визита датская сторона ставит: привлечение новых технологий и инвестиций в Россию в рамках модернизации систем теплоснабжения, установление прямых контактов и реализацию возможных совместных проектов. Для того чтобы показать возможности в сфере ЖКХ и ТЭК датчане готовы организовать и провести специализированную выставку. Кроме того, сторонам, заинтересованным в сотрудничестве, будет предложена возможность встреч в формате В2В.

«Нам ещё предстоит определиться и назвать важные и актуальные темы, которые интересно затронуть в рамках двусторонней встречи во время готовящегося визита. Например, технологии и оборудование в сфере централизованного теплоснабжения, интересно было бы узнать о возможностях компаний разработчиков и поставщиков. Предстоит работа по подготовке этого большого мероприятия», – отметил глава Дальневосточной генерирующей компании.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество#ДГК
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