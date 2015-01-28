На юге Приморья пройдет масштабный учет тигров и леопардов

Несколько сотен человек с середины декабря уже фиксируют следы хищников в тайге, по размерам которых они определяют пол, возраст, количество родившихся котят и ряд других сведений. Итогом станет единовременный учет, который на юге края пройдет 31 января, а на севере и в Хабаровском крае – 7 февраля. «В связи с тем, что погодные условия на такой огромной территории сильно отличаются – от завальных снегов на севере Приморья и в Хабаровском крае до опасности выпадения осадков в виде дождя на юге Приморского края, принято решение проводить обследование поэтапно, с юга на север», – говорит координатор программы по сохранению биоразнообразия Амурского филиала WWF России Павел Фоменко. В этом году на Дальнем Востоке учет пройдет на 150 000 квадратных километрах тигриных территорий.