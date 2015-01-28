На юге Приморья пройдет масштабный учет тигров и леопардов

Posted 28 января 2015, 08:56
Published 28 января 2015, 08:56
Modified 17 сентября 2022, 10:59
Updated 17 сентября 2022, 10:59
31 января в южных и центральных районах Приморья пройдет государственный единовременный зимний учет амурского тигра и дальневосточного леопарда, в котором примут участие больше 2 тысяч человек. Общая длина маршрутов по сбору сведений о хищных кошках составит 15 тысяч километров.
Несколько сотен человек с середины декабря уже фиксируют следы хищников в тайге, по размерам которых они определяют пол, возраст, количество родившихся котят и ряд других сведений. Итогом станет единовременный учет, который на юге края пройдет 31 января, а на севере и в Хабаровском крае – 7 февраля. «В связи с тем, что погодные условия на такой огромной территории сильно отличаются – от завальных снегов на севере Приморья и в Хабаровском крае до опасности выпадения осадков в виде дождя на юге Приморского края, принято решение проводить обследование поэтапно, с юга на север», – говорит координатор программы по сохранению биоразнообразия Амурского филиала WWF России Павел Фоменко. В этом году на Дальнем Востоке учет пройдет на 150 000 квадратных километрах тигриных территорий.
Масштабное исследование проводится раз в 10 лет по апробированной в 2005 году методике, если нет необходимости в дополнительных исследованиях из-за резких изменений условий обитания популяции или других угрожающих ей факторов. По данным последнего учета численность амурского тигра на юге Дальнего Востока составляла 423-502 особи – это 95% общемировой популяции полосатого хищника. Отличие учета этого года заключается в том, что оно пройдет с использованием GPS-навигаторов и фотоловушек. К тому же участники отследят численность не только тигров, но и дальневосточных леопардов.
Методический сбор сведений о размерах следов тигра не меняется уже больше 50 лет. Однако с помощью фотоловушек в этом году исследователи смогут сравнить данные двух методов, комментирует предстоящий учет директор приморского филиала центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. Участники исследования соберут даже отходы жизнедеятельности тигра, чтобы установить не только их количество и распространение, но и спектр питания.
Как отметил глава Минприроды России Сергей Донской, учет – это не механическая оценка численности. В итоге исследователи получат данные о местах обитания, возможностях для развития ареала, угрозах для животных в связи с деятельностью человека, состоянием кормовой базы. Результаты позволят оценить современное состояние популяции амурского тигра и дадут уникальную возможность понять, что произошло за последние десять лет и насколько были эффективны меры, направленные на охрану вида. Предварительные итоги станут известны к концу мая этого года, окончательные результаты будут оглашены в октябре.