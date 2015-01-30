Пограничники России и Китая учились ловить контрабандистов

Posted 30 января 2015, 02:45
Published 30 января 2015, 02:45
Modified 14 декабря 2023, 16:09
Updated 14 декабря 2023, 16:09
Первые в этом году совместные учения прошли на российско-китайской границе. Сотрудники подразделений Хэйлунцзянского провинциального военного округа и погрануправления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО отработали навыки взаимодействия на льду Амура между посёлком Амурзет и небольшим городком Миншань уезда Лобэй.
«Договорённость о проведении этих учений была подписана ещё в мае 2014 года, — рассказал начальник отдела пограничной охраны погрануправления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО Фёдор Блинов. — Мы исходили из реальных угроз, которые складываются на этом участке государственной границы. Главная цель состояла в том, чтобы на практике отработать сплочённость действий наших подразделений».
Перед началом манёвров руководители учений встретились на нейтральной полосе посредине понтонного моста, который соединяет берега двух стран. Заместитель пограничного представителя КНР на Миньшаньском участке Ван Чунькай обрисовал российским коллегам план, как будут проходить учения.
Командный пункт находился на китайской стороне реки. Это была тёплая палатка, украшенная флагами двух стран.
Как рассказали российские пограничники, на этом участке последние совместные тренировки проходили примерно 10 лет назад. Однако стражи границ двух стран регулярно взаимодействуют в рабочем порядке.
Манёвры прошли в три этапа. Условные перебежчики, которых изображали сотрудники ведомств, в гражданской одежде с рюкзаками за спиной должны были «незаконно» пересечь линию госграницы. Китайцы и россияне каждый со своей стороны на снегоходах должны были без единого выстрела нейтрализовать их.
На третьем этапе пограничники двух стран задействовали при задержании служебных собак. И с той, и с другой стороны границы работают немецкие овчарки.
Манёвры командование признало успешными. По информации Фёдора Блинова, благодаря тесному сотрудничеству силовых ведомств двух стран обстановка на границе сейчас остаётся «стабильно прогнозируемой». За прошлый год в зоне ответственности погрануправления по Хабаровскому краю и ЕАО было задержано 58 нарушителей. 95% из них — это китайские рыбаки, которые отправлялись на лов к российскому берегу Амура и Уссури. Остальные — контрабандисты, которые попались с медвежьими лапами и другими популярными в китайской кухне или медицине дарами дальневосточной природы.
Случаев контрабанды товаров народного потребления из России в Китай после резкого изменения курса юаня по отношению к рублю до сих пор не отмечено. Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», торговые посредники из КНР, так называемые «дайгоу», пока предпочитают скупать и переправлять на родину вдруг подешевевшие для китайцев российские товары по легальным схемам.