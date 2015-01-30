Пограничники России и Китая учились ловить контрабандистов

Манёвры командование признало успешными. По информации Фёдора Блинова, благодаря тесному сотрудничеству силовых ведомств двух стран обстановка на границе сейчас остаётся «стабильно прогнозируемой». За прошлый год в зоне ответственности погрануправления по Хабаровскому краю и ЕАО было задержано 58 нарушителей. 95% из них — это китайские рыбаки, которые отправлялись на лов к российскому берегу Амура и Уссури. Остальные — контрабандисты, которые попались с медвежьими лапами и другими популярными в китайской кухне или медицине дарами дальневосточной природы.