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Posted 4 февраля 2015, 06:54

Published 4 февраля 2015, 06:54

Modified 15 декабря 2023, 06:46

Updated 15 декабря 2023, 06:46

В Приморье пришли тимофеевские морозы

4 февраля 2015, 06:54
Солнце на 4 февраля — примета ранней весны

В Приморский край пришли тимофеевские морозы, которые на Руси считались самыми лютыми. По народному календарю, 4 февраля отмечается день Тимофея Полузимника, то есть день середины зимы. Согласно народным поверьям, ясный день является хорошей приметой — если на Тимофея видно солнце, то весна будет ранняя.

Во второй половине дня во Владивостоке малооблачно, без осадков. Максимальная температура воздуха составит около -6 градусов, сообщает портал «Примпогода».

Как ранее сообщало «Восток-Медиа», Приморье находится во власти сибирского антициклона. Днем атмосферное давление будет медленно падать, влияние антициклона на погоду юга Дальнего Востока начнет ослабевать.

Неглубокий циклон движется на Приморье с юга Якутии через Амурскую область на Хабаровский край. Как сообщают синоптики, существенного влияния на погоду этот циклон не окажет, температура воздуха изменится мало.

В ближайшие сутки осадки во Владивостоке маловероятны. Завтра утром в городе усилится северный ветер, который сохранится в течение дня. Ночью столбик термометра во Владивостоке опустится до -14 градусов. Днем ожидается до -6 градусов.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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