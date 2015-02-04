В Приморье пришли тимофеевские морозы

В Приморский край пришли тимофеевские морозы, которые на Руси считались самыми лютыми. По народному календарю, 4 февраля отмечается день Тимофея Полузимника, то есть день середины зимы. Согласно народным поверьям, ясный день является хорошей приметой — если на Тимофея видно солнце, то весна будет ранняя.