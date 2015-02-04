В Приморье будут готовить сити-менеджеров

Posted 4 февраля 2015, 01:56
Published 4 февраля 2015, 01:56
Modified 17 сентября 2022, 10:59
Updated 17 сентября 2022, 10:59
В этом году впервые в Приморье президентская программа подготовки управленческих кадров открыла новое направление подготовки: «Сити-менеджмент». К занятиям уже приступили 12 слушателей, среди которых – руководители муниципалитетов края и директора государственных предприятий. Занятия проходят в Дальневосточном федеральном университете.
Курс рассчитан на уже подготовленных специалистов, которые за три недели могут понять современные тенденции маркетинга территорий, принципы социального менеджмента и новые способы управления сферой ЖКХ. Итогом занятий станет реальный проект, направленный на развитие конкретного муниципального образования.
Перед преподавателями стоит задача помочь руководителям муниципалитетов с разработкой проекта и научить их самостоятельно разрабатывать аналогичные проекты в будущем.
Президентская программа реализуется с 1998 года, но только в 2014 году впервые был открыт набор для муниципальных служащих. До этого по программе могли обучаться только представители бизнеса.
После завершения курса «Сити-менеджмент» слушателям предлагают бесплатную зарубежную стажировку. Конкурсный отбор участников на следующий учебный год начнется уже в этом месяце.