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Posted 4 февраля 2015, 01:56

Published 4 февраля 2015, 01:56

Modified 17 сентября 2022, 10:59

Updated 17 сентября 2022, 10:59

В Приморье будут готовить сити-менеджеров

4 февраля 2015, 01:56
По завершении курса слушатели смогут бесплатно пройти стажировку за рубежом

В этом году впервые в Приморье президентская программа подготовки управленческих кадров открыла новое направление подготовки: «Сити-менеджмент». К занятиям уже приступили 12 слушателей, среди которых – руководители муниципалитетов края и директора государственных предприятий. Занятия проходят в Дальневосточном федеральном университете.

Курс рассчитан на уже подготовленных специалистов, которые за три недели могут понять современные тенденции маркетинга территорий, принципы социального менеджмента и новые способы управления сферой ЖКХ. Итогом занятий станет реальный проект, направленный на развитие конкретного муниципального образования.

Перед преподавателями стоит задача помочь руководителям муниципалитетов с разработкой проекта и научить их самостоятельно разрабатывать аналогичные проекты в будущем.

Президентская программа реализуется с 1998 года, но только в 2014 году впервые был открыт набор для муниципальных служащих. До этого по программе могли обучаться только представители бизнеса.

После завершения курса «Сити-менеджмент» слушателям предлагают бесплатную зарубежную стажировку. Конкурсный отбор участников на следующий учебный год начнется уже в этом месяце.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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