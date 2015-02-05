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Posted 5 февраля 2015, 08:29

Published 5 февраля 2015, 08:29

Modified 17 сентября 2022, 10:59

Updated 17 сентября 2022, 10:59

Подростковая преступность во Владивостоке снизилась на 16,7%

5 февраля 2015, 08:29
Основной причиной сотрудники мэрии называют пропаганду здорового образа жизни

Во Владивостоке в 2014 году на 16,7% снизилось количество преступлений, совершенных подростками. Об этом сообщили на заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Среди причин снижения преступности специалисты называют пропаганду спорта и здорового образа жизни, организацию досуга подростков. Профилактическую работу в школах, техникумах и колледжах ведет «Молодежный ресурсный центр» — его специалисты рассказывают подросткам о вреде алкоголя, курения и наркомании. К работе активно привлекают волонтеров, отметил специалист «Молодежного ресурсного центра» Илья Ячин.

«Среди волонтеров есть подростки, состоящие на внутришкольном учете, — отметил Илья Ячин, – Они показывают своим примером, что добрые дела делать приятно и интересно».

На заседании члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав утвердили план профилактической работы на 2015 год. Специалисты собираются проводить культурные и спортивные мероприятия, помогать подросткам и их родителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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