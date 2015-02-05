Сегодня в Приморье вернется плюсовая температура

Posted 5 февраля 2015, 00:47
Published 5 февраля 2015, 00:47
Modified 15 декабря 2023, 06:43
Updated 15 декабря 2023, 06:43
В четверг, 5 февраля, приморские синоптики обещают, что температура воздуха в некоторых районах края прогреется до 1 градуса тепла. По сообщению портала «Примпогода», осадков в регионе не ожидается, ветер будет северный умеренный.
В краевом центре также без снега. Столбик термометра опустится до 8 градусов со знаком минус. Будет дуть северный северо-западный ветер.
В Уссурийске температурный фон будет колебаться от -6 до -8 градусов. В Находке температура воздуха составит 0… -2 градуса.
Почти за сто лет наблюдений за погодой во Владивостоке синоптикам удалось получить полезные данные. Так, самым холодным 5 февраля было в 1952 году – тогда столбик термометра опустился до -25 градусов. Теплее всего в этот день было в 1993 году – воздух прогрелся до 4,4 градуса со знаком плюс. За все это время 5 февраля снег был всего 18 раз. Больше всего осадков, а именно 2 мм, выпало в 1930 году. В 1945 году в этот день зафиксировали штормовой ветер, скорость которого достигала 34 метра в секунду.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало: наступление февраля означает, что зима на изломе и мороз показывает свою силу и мощь уже только по ночам. По прогнозу главного синоптика Приморья Бориса Кубая, в феврале жители региона переживут еще один основательный снегопад.