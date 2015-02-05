Сегодня в Приморье вернется плюсовая температура

Почти за сто лет наблюдений за погодой во Владивостоке синоптикам удалось получить полезные данные. Так, самым холодным 5 февраля было в 1952 году – тогда столбик термометра опустился до -25 градусов. Теплее всего в этот день было в 1993 году – воздух прогрелся до 4,4 градуса со знаком плюс. За все это время 5 февраля снег был всего 18 раз. Больше всего осадков, а именно 2 мм, выпало в 1930 году. В 1945 году в этот день зафиксировали штормовой ветер, скорость которого достигала 34 метра в секунду.