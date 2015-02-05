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Posted 5 февраля 2015, 02:30

Published 5 февраля 2015, 02:30

Modified 14 декабря 2023, 16:07

Updated 14 декабря 2023, 16:07

В Хабаровском крае рассмотрели местный закон об индустриальных парках

5 февраля 2015, 02:30
Сюжет
Происшествие
Для вступления в силу его должны одобрить депутаты Закдумы

На заседании постоянного комитета по вопросам промышленности, предпринимательств и инфраструктуры депутаты рассмотрели проект регионального закона «О развитии индустриальных парков в Хабаровском крае». Как сообщало РИА «Восток-Медиа», его текст разработали в Законодательной Думе Хабаровского края. Над законопроектом трудились с декабря 2014 года, подготовили несколько вариантов правового акта. Выбор остановили на «рамочном» варианте закона, чтобы иметь возможность гибко и оперативно реагировать на те изменения, которые происходят в сфере регулирования этого вопроса на федеральном уровне.

«Это одна из тех инициатив, которая призвана поддержать малый и средний бизнес. В части создания инфраструктуры для ведения, в первую очередь, производственной деятельности. Безусловно, ещё остаются вопросы по самому законопроекту. Уверен, что будут какие-то поправки ко второму чтению, пока предлагается от комитета этот законопроект внести и представить на рассмотрение Законодательной Думе», — отметил председатель профильного комитета Пётр Бойчук.

Инициатива по созданию промышленных парков есть в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Чегдомыне. В действующей в настоящее время в Российской Федерации системе государственной поддержки индустриальных парков предусматривается софинансирование региональных бюджетов в соотношении 1:20. То есть на каждый рубль субсидий региональной казны выделяется 20 рублей из федеральной. Члены постоянного комитета рекомендовали законопроект к принятию Законодательной Думе региона. В марте краевые парламентарии его рассмотрят в первом чтении.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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