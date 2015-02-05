В Хабаровском крае рассмотрели местный закон об индустриальных парках

На заседании постоянного комитета по вопросам промышленности, предпринимательств и инфраструктуры депутаты рассмотрели проект регионального закона «О развитии индустриальных парков в Хабаровском крае». Как сообщало РИА «Восток-Медиа», его текст разработали в Законодательной Думе Хабаровского края. Над законопроектом трудились с декабря 2014 года, подготовили несколько вариантов правового акта. Выбор остановили на «рамочном» варианте закона, чтобы иметь возможность гибко и оперативно реагировать на те изменения, которые происходят в сфере регулирования этого вопроса на федеральном уровне.