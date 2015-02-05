В Приморье выросла раскрываемость коррупционных преступлений

Не все эпизоды деловых отношений, в которых можно распознать коррупцию, относятся к уголовно наказуемым деяниям. Всего за год органы прокуратуры Приморья имели дело почти с 8 тысячами коррупционных правонарушений, их значительная часть – в сфере государственной и муниципальной службы, закупок, землепользования, использования государственного и муниципального имущества. Кроме уголовных дел работники прокуратуры накладывали на виновных дисциплинарные взыскания – такую ответственность понесли 2 235 человек, что на 35 процентов больше, чем в прошлом году. К административной ответственности удалось привлечь 140 виновных.