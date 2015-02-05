В Приморье выросла раскрываемость коррупционных преступлений

Posted 5 февраля 2015, 04:32
Published 5 февраля 2015, 04:32
Modified 17 сентября 2022, 10:59
Updated 17 сентября 2022, 10:59
Прокуратура Приморского края подсчитала, что за 2014 год в регионе было выявлено 384 преступления коррупционной направленности. Показатель превышает позапрошлогодний на 4,9 процента.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, серьезно увеличилась раскрываемость фактов взяточничества, при этом 25 уголовных дел было возбуждено в отношении должностных лиц особого правового статуса.
Не все эпизоды деловых отношений, в которых можно распознать коррупцию, относятся к уголовно наказуемым деяниям. Всего за год органы прокуратуры Приморья имели дело почти с 8 тысячами коррупционных правонарушений, их значительная часть – в сфере государственной и муниципальной службы, закупок, землепользования, использования государственного и муниципального имущества. Кроме уголовных дел работники прокуратуры накладывали на виновных дисциплинарные взыскания – такую ответственность понесли 2 235 человек, что на 35 процентов больше, чем в прошлом году. К административной ответственности удалось привлечь 140 виновных.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский накануне, в ходе расширенного заседания коллегии краевой прокуратуры отметил, что борьбе с коррупцией и проявлениями конфликта интересов следует уделять особое внимание.