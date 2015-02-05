Во Владивостоке в районе Луговой сбили двух пешеходов

По сообщениям автолюбителей, обе дамы выглядят, мягко говоря, неопрятно, одежда изношена и женщины напоминают бродяжек. В дежурной части ГИБДД по Владивостоку подтвердили факт наезда, однако информация о состоянии женщин и причинах инцидента пока не поступала. Примечательно, что пешеходы зачастую пренебрегают соблюдением мер безопасности и пересекают широкую проезжую часть, игнорируя виадук. Во всех обстоятельствах происшествия сейчас разбираются полицейские, которые уже работают на месте. Транспортный затор в направлении Луговой начинается со Спортивной.