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Posted 5 февраля 2015, 04:23

Published 5 февраля 2015, 04:23

Modified 17 сентября 2022, 10:59

Updated 17 сентября 2022, 10:59

Во Владивостоке в районе Луговой сбили двух пешеходов

5 февраля 2015, 04:23
Сюжет
Происшествие
В результате на дороге образовался затор

Около получаса назад в приморской столице на площади Луговой сбили двух пешеходов. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», под колёсами авто оказались две женщины в районе Луговой, 21. По всей вероятности, пострадавшие решили перебежать дорогу, не воспользовавшись надземным переходом.

По сообщениям автолюбителей, обе дамы выглядят, мягко говоря, неопрятно, одежда изношена и женщины напоминают бродяжек. В дежурной части ГИБДД по Владивостоку подтвердили факт наезда, однако информация о состоянии женщин и причинах инцидента пока не поступала. Примечательно, что пешеходы зачастую пренебрегают соблюдением мер безопасности и пересекают широкую проезжую часть, игнорируя виадук. Во всех обстоятельствах происшествия сейчас разбираются полицейские, которые уже работают на месте. Транспортный затор в направлении Луговой начинается со Спортивной.

Помимо этого ДТП сразу несколько аварий зафиксировано в районе Эгершельда. Одна из них произошла на Верхнепортовой, 40, там столкнулись автомобили при движении в центр. Другой инцидент произошёл в обратном направлении на Верхнепортовой, 36. В результате происшествий образовалась внушительная пробка.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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