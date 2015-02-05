Во Владивостоке в районе Луговой сбили двух пешеходов

Posted 5 февраля 2015, 04:23
Published 5 февраля 2015, 04:23
Modified 17 сентября 2022, 10:59
Updated 17 сентября 2022, 10:59
Около получаса назад в приморской столице на площади Луговой сбили двух пешеходов. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», под колёсами авто оказались две женщины в районе Луговой, 21. По всей вероятности, пострадавшие решили перебежать дорогу, не воспользовавшись надземным переходом.
По сообщениям автолюбителей, обе дамы выглядят, мягко говоря, неопрятно, одежда изношена и женщины напоминают бродяжек. В дежурной части ГИБДД по Владивостоку подтвердили факт наезда, однако информация о состоянии женщин и причинах инцидента пока не поступала. Примечательно, что пешеходы зачастую пренебрегают соблюдением мер безопасности и пересекают широкую проезжую часть, игнорируя виадук. Во всех обстоятельствах происшествия сейчас разбираются полицейские, которые уже работают на месте. Транспортный затор в направлении Луговой начинается со Спортивной.
Помимо этого ДТП сразу несколько аварий зафиксировано в районе Эгершельда. Одна из них произошла на Верхнепортовой, 40, там столкнулись автомобили при движении в центр. Другой инцидент произошёл в обратном направлении на Верхнепортовой, 36. В результате происшествий образовалась внушительная пробка.