За стройки с нарушениями приморские компании заплатили 25 миллионов

Одной из самых громких незаконных строек в столице Приморья стала стройка возле исторического памятника в центре, известного как дом Элеоноры Прей. РИА "Восток-Медиа" подробно освещало историю борьбы горожан за сохранение истории и за прекращение строительства в Почтовом переулке. По последним данным, строительство остановлено, а приставы держат ситуацию на контроле.