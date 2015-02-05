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Posted 5 февраля 2015, 07:01

Published 5 февраля 2015, 07:01

Modified 14 декабря 2023, 16:07

Updated 14 декабря 2023, 16:07

За стройки с нарушениями приморские компании заплатили 25 миллионов

5 февраля 2015, 07:01
Губернатор предложил заводить уголовные дела на самовольных застройщиков

По итогам 2014 года инспекторы регионального строительного надзора обнаружили на приморских стройках 530 различных нарушений, проведя около 2 тысяч проверок. В итоге строительным компаниям пришлось заплатить 25 миллионов рублей.

На сегодняшний день инспекторы госстройнадзора контролируют 459 недостроенных объектов в крае.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский предложил радикальные методы борьбы с незаконными стройками на территории региона. Он считает, что здания, построенные без разрешения властей, следует сносить, а на их инициаторов заводить уголовные дела.

«Если не хватает оперативников для розыска исполнителей, так приглашайте их. Используйте нашу площадку, здесь ведь есть все службы – полиция, ФСБ, прокуратура», – заявил Владимир Миклушевский на недавнем координационном совещании по обеспечению правопорядка.

Глава региона дал один месяц профильным ведомствам на подготовку решения проблем в сфере долевого строительства. Затем идеи приморцев поступят в Генпрокуратуру, Госдуму и даже попадут на стол к президенту.

«У нас много возможностей», – резюмировал Владимир Миклушевский.

Глава региона предложил создать оперативно-следственную группу из разных подразделений правоохранительных органов для рассмотрения дел, по которым решения не были приняты.

Одной из самых громких незаконных строек в столице Приморья стала стройка возле исторического памятника в центре, известного как дом Элеоноры Прей. РИА "Восток-Медиа" подробно освещало историю борьбы горожан за сохранение истории и за прекращение строительства в Почтовом переулке. По последним данным, строительство остановлено, а приставы держат ситуацию на контроле.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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