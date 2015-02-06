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Posted 6 февраля 2015, 06:22

Published 6 февраля 2015, 06:22

Modified 17 сентября 2022, 10:59

Updated 17 сентября 2022, 10:59

Приморье в телепроекте "Новая звезда" представит Александр Пстыга

6 февраля 2015, 06:22
Музыкальное состязание соберет исполнителей со всей страны

Российский телеканал «Звезда» запускает новый конкурсный музыкальный проект «Новая звезда». В нем примут участие непрофессиональные вокалисты со всех регионов страны. Участники прошли строгий отбор. Представлять Приморье на этом конкурсе будет Александр Пстыга, известный многим землякам по выступлениям в составе групп Rullez и Coin’s.

Программа будет выходить еженедельно по субботам в 18:20. Как рассказал генеральный продюсер конкурса Алексей Пиманов, стартовые условия для всех конкурсантов были одинаковыми – никого не продвигали, никому не мешали. Главным требованием было присутствие в телешоу представителей от всех 85 регионов Российской Федерации.

Идея этого конкурса принадлежит министру обороны России Сергею Шойгу, предложившему собрать на одной сцене все таланты страны. Перед началом каждого выступления будет показана «визитка» региона, который представляет конкурсант. В шоу ожидается присутствие самых разных музыкальных жанров: от блюза, рока и популярной музыки до горлового пения.

Жюри конкурса возглавляет композитор Максим Дунаевский. Также оценивать конкурсантов будут режиссер Василий Бархатов, саксофонист Игорь Бутман, бессменный ведущий «Утренней почты» Юрий Николаев, фолк-певица Зара и солист хора имени Александрова Вадим Ананьев. Однако жюри решает судьбу участников лишь на первом этапе. Дальше подключаются телезрители, которые путем смс-голосования могут вернуть выбывших из состязания исполнителей.

Финал конкурса состоится 8 мая, в канун дня Великой Победы. Победителя шоу «Новая звезда» определят во время гала-концерта.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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