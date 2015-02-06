Приморье в телепроекте "Новая звезда" представит Александр Пстыга

Программа будет выходить еженедельно по субботам в 18:20. Как рассказал генеральный продюсер конкурса Алексей Пиманов, стартовые условия для всех конкурсантов были одинаковыми – никого не продвигали, никому не мешали. Главным требованием было присутствие в телешоу представителей от всех 85 регионов Российской Федерации.