Во Владивостоке водителю, попавшему в ДТП, понадобилась госпитализация

Как выяснил корреспондент РИА "Восток-Медиа", Toyota Corolla ехала со стороны центра, машина таксомоторной компании – Toyota Funcargo двигалась с Партизанского проспекта. На перекрёстке рулевой белой иномарки не заметил оппонента, в результате невнимательности водителя произошло столкновение транспортных средств. От удара машины откинуло на противоположную сторону проезжей части. У обоих автомобилей значительно пострадала часть кузова, но в отличие от Funcargo, второй участник ДТП потерял возможность самостоятельно передвигаться. Возможно, от более серьёзных травм водителя спасла сработавшая подушка безопасности. На месте происшествия работают сотрудники ДПС. После оформления происшествия разбитую машину эвакуируют.