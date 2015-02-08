Во Владивостоке произошёл крупный пожар на Выселковой

Posted 8 февраля 2015, 13:47
Published 8 февраля 2015, 13:47
Modified 14 декабря 2023, 16:09
Updated 14 декабря 2023, 16:09
Сегодня вечером в приморской столице загорелось строение на Выселковой, 57. По предварительной информации, в здании находится автомойка. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», площадь пожара составила 100 квадратных метров. На данный момент пострадавших не зафиксировано.
Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного приморского управления МЧС в 20:36. По информации пресс-службы ведомства, первые пожарные расчёты прибыли спустя 7 минут. В 21:25 брандмейстеры локализовали открытое горение, а в 21:54 пожар был полностью ликвидирован. На месте происшествия работали 8 пожарных расчётов. Благодаря оперативности огнеборцев пламя не перекинулось на рядом стоящие постройки. В непосредственной близости находится шашлычная «У дяди Славы», в которой в выходные бывает довольно много посетителей. Причины инцидента и материальный ущерб предстоит установить экспертам.
РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что прошлой ночью пожарные приехали по тревожному сигналу, поступившему из ночного клуба Cuckoo. Там загорелся на террасе баллон с пропаном, обошлось без пострадавших.