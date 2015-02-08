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Posted 8 февраля 2015, 13:47

Published 8 февраля 2015, 13:47

Modified 14 декабря 2023, 16:09

Updated 14 декабря 2023, 16:09

Во Владивостоке произошёл крупный пожар на Выселковой

8 февраля 2015, 13:47
Сюжет
Происшествие
Площадь возгорания составила 100 квадратных метров

Сегодня вечером в приморской столице загорелось строение на Выселковой, 57. По предварительной информации, в здании находится автомойка. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», площадь пожара составила 100 квадратных метров. На данный момент пострадавших не зафиксировано.

Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного приморского управления МЧС в 20:36. По информации пресс-службы ведомства, первые пожарные расчёты прибыли спустя 7 минут. В 21:25 брандмейстеры локализовали открытое горение, а в 21:54 пожар был полностью ликвидирован. На месте происшествия работали 8 пожарных расчётов. Благодаря оперативности огнеборцев пламя не перекинулось на рядом стоящие постройки. В непосредственной близости находится шашлычная «У дяди Славы», в которой в выходные бывает довольно много посетителей. Причины инцидента и материальный ущерб предстоит установить экспертам.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что прошлой ночью пожарные приехали по тревожному сигналу, поступившему из ночного клуба Cuckoo. Там загорелся на террасе баллон с пропаном, обошлось без пострадавших.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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