Во Владивостоке произошёл крупный пожар на Выселковой

Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного приморского управления МЧС в 20:36. По информации пресс-службы ведомства, первые пожарные расчёты прибыли спустя 7 минут. В 21:25 брандмейстеры локализовали открытое горение, а в 21:54 пожар был полностью ликвидирован. На месте происшествия работали 8 пожарных расчётов. Благодаря оперативности огнеборцев пламя не перекинулось на рядом стоящие постройки. В непосредственной близости находится шашлычная «У дяди Славы», в которой в выходные бывает довольно много посетителей. Причины инцидента и материальный ущерб предстоит установить экспертам.