Приморцы прислали на конкурс 18 вариантов гимна Владивостока

Posted 9 февраля 2015, 08:17
Published 9 февраля 2015, 08:17
Modified 14 декабря 2023, 16:07
Updated 14 декабря 2023, 16:07
18 вариантов гимна Владивостока прислали горожане, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу мэрии краевой столицы.
Комиссия из маститых музыкантов, педагогов и артистов будет выбирать лучшую композицию до 15 февраля. До этого времени мэрия отказалась предоставить присланные варианты на суд общественности, мотивируя это «возможным плагиатом».
Тем не менее 5 февраля с кандидатами на гимн краевой столицы дали ознакомиться депутатам городской думы. Народные избранники оценили композиции. Председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Ольга Ворожбит поделилась, что «получила огромный заряд энергии», а депутат Александр Приходько сообщил, что «до гимна дотягивают два или три варианта при условии их доработки».
По условиям конкурса, гимн должен представлять собой музыкально-поэтическое произведение продолжительностью до 4 минут. Литературный текст должен состоять не менее чем из трех куплетов и припева, обладать высоким поэтическим уровнем, ритмом, рифмой, благозвучностью и отражать историю Владивостока.
Между тем на сегодняшний день столице Приморского края посвящено много песен в разных жанрах — от авторской песни и шансона до рэпа и альтернативной музыки. Гимн Владивостоку исполнил и Александр Пстыга, пробившийся во второй тур конкурса исполнителей «Новая звезда». Автором этого произведения стал известный владивостокский скульптор Эдуард Барсегов.
Александр Пстыга — «Гимн Владивостока»:
Приморский бард Александр Бурнаевский — «Песня о Владивостоке»:
Шансон-группа «Пятилетка» — «Владивосток»:
Рэп-коллектив «Траектория жизни» — «Владивосток»: