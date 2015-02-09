Приморцы прислали на конкурс 18 вариантов гимна Владивостока

Тем не менее 5 февраля с кандидатами на гимн краевой столицы дали ознакомиться депутатам городской думы. Народные избранники оценили композиции. Председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Ольга Ворожбит поделилась, что «получила огромный заряд энергии», а депутат Александр Приходько сообщил, что «до гимна дотягивают два или три варианта при условии их доработки».