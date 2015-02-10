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Posted 10 февраля 2015, 06:30

Published 10 февраля 2015, 06:30

Modified 15 декабря 2023, 06:43

Updated 15 декабря 2023, 06:43

Инспектор ДПС в Приморье брызнул в водителя газом

10 февраля 2015, 06:30
Сюжет
Происшествие
Таким образом полицейский пытался вытащить нарушителя из машины

В Приморском крае проводится служебная проверка по факту превышения полномочий полицейским. Инспектор ДПС ГИБДД межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Большой Камень брызнул в лицо водителю газом из аэрозоля. Как уже установила проверка, сотрудник органов внутренних дел остановил нарушителя, управлявшего автомобилем без прав. Однако автолюбитель отказался покидать свой автомобиль, несмотря на погрузку его на эвакуатор. Тогда инспектор и применил убедительное средство - газовый баллончик.

По сообщению пресс-службы приморского управления МВД, инспектор, находясь при исполнении служебных обязанностей, составил административные материалы в отношении жителя Большого Камня. Мужчина, лишённый ранее прав, незаконно передвигался на машине, при этом не пристегнувшись ремнём безопасности. Заполнив протокол, полицейский предложил водителю выйти, так как транспортное средство подлежало эвакуации на специализированную стоянку. Когда рулевой отказался покинуть автомобиль, служитель закона брызнул в него из газового баллончика. Если по результатам проверки вина инспектора будет доказана, то он лишится должности "за поступок, порочащий честь и достоинство сотрудника ОВД".

Ранее РИА «Восток-Медиа» неоднократно сообщало, что приморцы яростно отстаивают свои машины при появлении инспекторов ГИБДД и эвакуатора. Зачастую автомобилисты занимают глухую оборону, отказываясь выходить из своего авто. При этом особо отчаянные прыгают в кузов движущегося эвакуатора. А иногда пытаются скрыться с места нарушения при виде полиции. Так, во Владивостоке один из водителей врезался в эвакуатор, а другой автомобилист наехал на ногу сотруднику эвакуационной компании.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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