Инспектор ДПС в Приморье брызнул в водителя газом

По сообщению пресс-службы приморского управления МВД, инспектор, находясь при исполнении служебных обязанностей, составил административные материалы в отношении жителя Большого Камня. Мужчина, лишённый ранее прав, незаконно передвигался на машине, при этом не пристегнувшись ремнём безопасности. Заполнив протокол, полицейский предложил водителю выйти, так как транспортное средство подлежало эвакуации на специализированную стоянку. Когда рулевой отказался покинуть автомобиль, служитель закона брызнул в него из газового баллончика. Если по результатам проверки вина инспектора будет доказана, то он лишится должности "за поступок, порочащий честь и достоинство сотрудника ОВД".